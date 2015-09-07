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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da sığınmacı yurdunda yangın

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Rottenburg kentinde bir sığınmacı yurdunda yangın çıktı. Yangında yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

07 Eylül 2015 14:46


Polisin açıklamasına göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Sığınmacıların barındığı konteynırların tamamı kullanılamaz hale geldi. 80 sığınmacı tahliye edildi.

Yangında 5 sığınmacı hafif şekilde yaralandı, 4'ü hastanede tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarında 100 personelden oluşan itfaiye ekibi görev aldı.

Kızıl Haç, sığınmacıları otobüslerle kentin eğlence amaçlı kullanılan bir salonuna nakletti. Polis, yangın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sığınmacıların kalacağı bina yandı

Öte yandan Thüringen eyaletindeki Ebeleben kentinde bulunan sığınmacı yurdu inşaatında yangın çıktı. Bina ağır hasar görürken yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da geçen aylarda sığınmacıların kalmasının planlandığı binalara yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının artması nedeniyle, Federal Hükümet ve belediyeler tarafından mevcut yurtlara ek olarak yeni bina aranıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Baden-WürttembergRottenburgKızılHaçThüringenEbelebenAlmanyaFederal HükümetDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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