Almanya'da sığınmacı yurdunda yangın



Polisin açıklamasına göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Sığınmacıların barındığı konteynırların tamamı kullanılamaz hale geldi. 80 sığınmacı tahliye edildi.

Yangında 5 sığınmacı hafif şekilde yaralandı, 4'ü hastanede tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarında 100 personelden oluşan itfaiye ekibi görev aldı.

Kızıl Haç, sığınmacıları otobüslerle kentin eğlence amaçlı kullanılan bir salonuna nakletti. Polis, yangın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sığınmacıların kalacağı bina yandı

Öte yandan Thüringen eyaletindeki Ebeleben kentinde bulunan sığınmacı yurdu inşaatında yangın çıktı. Bina ağır hasar görürken yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da geçen aylarda sığınmacıların kalmasının planlandığı binalara yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının artması nedeniyle, Federal Hükümet ve belediyeler tarafından mevcut yurtlara ek olarak yeni bina aranıyor.

