Almanya'da sığınmacı yurduna silahlı saldırı



Offenbach Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, olay Hessen eyaletinin Dreieich-Dreieichenhain kasabasında meydana geldi. Saat 02:30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sığınmacı yurdu olarak kullanılan bir binaya ateş açtı. Saldırıda binada bulunan sığınmacılardan biri hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisinden sonra taburcu edildiği bildirildi.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren bir polis yetkilisi, sığınmacı yurduna sıkılan mermilerin gerçek olduğunu söyledi. Polisin olayı "tüm boyutlarıyla soruşturduğu" ve yurt binasının çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi.

2015 yılında Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının 1 milyon 100 bini bulduğu geçen hafta açıklanmıştı.

Saldırılar 4 kattan fazla arttı

Resmi rakamlara göre Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırılar dört kattan fazla arttı. Bu yılın başından aralık ayı ortasına kadarlık sürede mülteci yurtlarına yönelik 850 saldırı kayıt altına alındı. 2014 yılının tamamında bu sayı 199 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, mültecilere yönelik saldırılarda konuyu kullanarak oy avcılığı yapmaya çalışan sağ partilerin de sorumluluk taşıdığını söylemişti.