T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da sığınmacı yurduna silahlı saldırı

Almanya'da bir sığınmacı yurduna düzenlenen silahlı saldırıda 23 yaşındaki bir sığınmacı hafif şekilde yaralandı.

04 Ocak 2016 16:37


Offenbach Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, olay Hessen eyaletinin Dreieich-Dreieichenhain kasabasında meydana geldi. Saat 02:30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sığınmacı yurdu olarak kullanılan bir binaya ateş açtı. Saldırıda binada bulunan sığınmacılardan biri hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisinden sonra taburcu edildiği bildirildi.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren bir polis yetkilisi, sığınmacı yurduna sıkılan mermilerin gerçek olduğunu söyledi. Polisin olayı "tüm boyutlarıyla soruşturduğu" ve yurt binasının çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi.

2015 yılında Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının 1 milyon 100 bini bulduğu geçen hafta açıklanmıştı.

Saldırılar 4 kattan fazla arttı

Resmi rakamlara göre Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik saldırılar dört kattan fazla arttı. Bu yılın başından aralık ayı ortasına kadarlık sürede mülteci yurtlarına yönelik 850 saldırı kayıt altına alındı. 2014 yılının tamamında bu sayı 199 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, mültecilere yönelik saldırılarda konuyu kullanarak oy avcılığı yapmaya çalışan sağ partilerin de sorumluluk taşıdığını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaOffenbach Emniyet MüdürlüğüHessenDreieich-DreieichenhainHaber AjansıResmiDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24