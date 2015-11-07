Almanya’da sığınmacı politikası tartışmaları sürüyor



Avrupa tarihinin en büyük sığınmacı krizlerinden biri yaşanırken birlik içerisinde en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Almanya‘da sığınmacılara tanınacak statünün kapsamı konusundaki tartışmalar sürüyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Deutschlandradio‘ya yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacılara ilişkin, ‘'Gelecekte Suriyelilere şunu diyeceğiz: Sizlere koruma sağlayacağız, ancak bu ‘geçici koruma‘ dediğimiz, sınırlı bir süre için verilen koruma kapsamında olacak ve bu statü aile birleşimini kapsamayacak‘‘ ifadelerini kullandı.

De Maiziere'in bu tartışmalı ifadelerinin ardından Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert sosyal medyada yaptığı açıklamada, Almanya'nın Suriyeli sığınmacılar politikasında Göç ve Mülteciler Dairesi'nin bir değişiklik öngörmediğini bildirdi. Seibert, ülkelerindeki kan gölünden kaçan Suriyelilere Almanya'nın açık kapı politikası uygulamaya ve ‘öncelikli koruma‘ sağlamaya devam edeceğini söyledi.

SPD'den İçişleri Bakanı'na tepki

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de, de Maiziere'in ifadelerine tepki gösterdi. Deutschlandfunk'a konuşan Stegner, ‘‘Esad rejiminin bombaları ve terör örgütü IŞİD'den kaçan insanların korunma statülerini sınırlandıramazsınız‘‘ dedi. Stegner ayrıca bu tür önerilerin siyasete olan güveni azalttığını söyleyerek, “Bu durumdan sonuç olarak kazançlı çıkan Almanya İçin Alternatif Partisi ve Pegida gibi sağ popülist hareketler‘‘ diye konuştu.

‘Toplum uzun vadede kaldıramaz‘

Öte yandan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Neue Osnabrücker gazetesine verdiği demeçte, ülkenin sığınmacı akınını sınırlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Kimlerin Almanya'ya gelebileceği konusunda kriterlerin olması gerektiğini savunan Wulff, ‘‘Bize sığınma başvurusunda bulunan herkes politik sığınmacı statüsü için gereken şartları yerine getirmiyor‘‘ diye konuştu. Göçün yasal sınırlarının net bir biçimde çizilmemesi halinde, Alman toplumunun uzun vadede bu durumu kaldıramayacağını vurgulayan eski Cumhurbaşkanı, başka kültür ve dinlere mensup yüzbinlerce insanın uyum sürecinin de oldukça zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Wulff, 'Bu zorlu görevin üstesinden ancak sorunlar hakkında konuşup, üzerinde durursak gelebiliriz' dedi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan bir habere göre Almanya‘ya Suriye'ye yalnızca Ağustos ayı içinde 55 bin 600 iltica başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 38 bin 600'den fazlası kabul edildi, 53'ü ise geçici koruma kapsamına alındı.