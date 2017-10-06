T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da şiddetli fırtına: 7 ölü

Almanya'nın özellikle kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

06 Ekim 2017 02:15

Almanya olumsuz hava koşullarının etkisi altında. Özellikle kuzey eyaletlerini vuran Xavier fırtınası en az 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bir kamyon şoförü, bir ağacın aracının üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti. Hamburg'da da bir kadın yine bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ayrıca Brandenburg'da dört kişi, Berlin'de bir kişi daha hayatını kaybetti.

Büyük kentlerde şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu toplu taşıma seferlerinin iptal olması nedeniyle çok sayıda kişi okul ve işyerlerinden evlerine ulaşamadı.

Alman meteoroloji kurumu, Xavier fırtınasının saatteki hızının zaman zaman 180 km'yi bulduğunu duyurdu.

Tren ve uçak seferleri bazı eyaletlerde yapılamadı. Alman demiryolları işletmesi, güvenlik nedeniyle kuzey ve doğu eyaletlerindeki seferleri tamamen durdurdu.

Berlin ve Hamburg'da da banliyölere tren seferleri iptal edildi. Berlin havalimanında da uçaklar gecikmeli olarak kalkış ve iniş yapıyor. Berlin itfaiyesi kent genelini afet acil durum bölgesi ilan etti.

Hamburg itfaiyesi de halka fırtına nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/ap, MK/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaXavierBrandenburgBerlinHamburgDeutsche Welle Türkçe Dpa/ap MK/ÖA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24