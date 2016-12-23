Almanya'da Selefilerin sayısı artıyor

Almanya'da radikal İslamcı Selefilerin sayısında son aylarda artış yaşandığı kaydedildi. Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) verilerine göre, bu gruba dahil olan kişilerin sayısı ülke çapında yaklaşık 9 bin 700. Kurumun üç ay önce yaptığı açıklamada bu sayı 9 bin 200 olarak dile getirilmişti.

Almanya'dan IŞİD kontrolündeki savaş bölgelerine gidenlerin sayısında da kasım ayına göre ufak bir artış yaşandığı bildirildi. Geçtiğimiz ay 880 olan sayı, aralık ayında 890'a yükseldi. Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya'dan ayrılarak IŞİD'in kontrolündeki bölgelere giden her beş kişiden birinin kadın olduğunu ve 18 yaşın altındakilerin oranının da yüzde 5 olduğunu bildirdi. Suriye'ye giden kişilerden üçte birinin tekrar Almanya'ya döndüğü sanılıyor. Kurumun paylaştığı bir başka bilgiye göre de radikal İslamcı grupların, Almanya'ya gelen sığınmacılarla temas kurma girişimlerinde artış var. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen ağustos ayında, buna delil olan 340 vaka bulunduğunu açıklamıştı. Bu sayı son açıklamada 390 olarak ifade edildi. Bu rakamların kayıt altına alınabilen durumların sayısı olduğu ve gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği de kurum tarafından yapılan açıklamada yer aldı.

Selefilere dış ülkelerden destek

Geçen hafta bazı Alman yayın organlarında da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerdeki dini örgütlerin Almanya'daki Selefileri destekledikleri iddia edilmişti. Süddeutsche gazetesi ile NDR ve WDR gibi kamu televizyon kurumları, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV)'ye dayandırdıkları haberlerinde, söz konusu örgütlerin Almanya'ya vaiz gönderdiklerini ve burada cami ve eğitim kurumları yapımına destek verdiklerini öne sürmüştü. İlgili haberlere göre bu durum Alman istihbarat servislerinin raporlarında, Almanya'daki İslamcı gruplara ‘etki etmek için uzun vadeli planlanan bir strateji' olarak nitelendiriliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, ET/BÖ