T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Selefilerin sayısı artıyor

Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da şu an 9 bin 700 radikal İslamcı Selefi yaşıyor. Ayrıca Selefi grupların Almanya'ya gelen sığınmacılarla olan temasının da arttığına dikkat çekiliyor.

23 Aralık 2016 01:28

Almanya'da radikal İslamcı Selefilerin sayısında son aylarda artış yaşandığı kaydedildi. Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) verilerine göre, bu gruba dahil olan kişilerin sayısı ülke çapında yaklaşık 9 bin 700. Kurumun üç ay önce yaptığı açıklamada bu sayı 9 bin 200 olarak dile getirilmişti.

Almanya'dan IŞİD kontrolündeki savaş bölgelerine gidenlerin sayısında da kasım ayına göre ufak bir artış yaşandığı bildirildi. Geçtiğimiz ay 880 olan sayı, aralık ayında 890'a yükseldi. Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya'dan ayrılarak IŞİD'in kontrolündeki bölgelere giden her beş kişiden birinin kadın olduğunu ve 18 yaşın altındakilerin oranının da yüzde 5 olduğunu bildirdi. Suriye'ye giden kişilerden üçte birinin tekrar Almanya'ya döndüğü sanılıyor. Kurumun paylaştığı bir başka bilgiye göre de radikal İslamcı grupların, Almanya'ya gelen sığınmacılarla temas kurma girişimlerinde artış var. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen ağustos ayında, buna delil olan 340 vaka bulunduğunu açıklamıştı. Bu sayı son açıklamada 390 olarak ifade edildi. Bu rakamların kayıt altına alınabilen durumların sayısı olduğu ve gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği de kurum tarafından yapılan açıklamada yer aldı.

Selefilere dış ülkelerden destek

Geçen hafta bazı Alman yayın organlarında da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerdeki dini örgütlerin Almanya'daki Selefileri destekledikleri iddia edilmişti. Süddeutsche gazetesi ile NDR ve WDR gibi kamu televizyon kurumları, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV)'ye dayandırdıkları haberlerinde, söz konusu örgütlerin Almanya'ya vaiz gönderdiklerini ve burada cami ve eğitim kurumları yapımına destek verdiklerini öne sürmüştü. İlgili haberlere göre bu durum Alman istihbarat servislerinin raporlarında, Almanya'daki İslamcı gruplara ‘etki etmek için uzun vadeli planlanan bir strateji' olarak nitelendiriliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, ET/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Federal Anayasayı Koruma DairesiAlmanyaSelefiSelefilerinIŞİDAnayasayı Koruma Dairesi AlmanyaAnayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg MaaßenAlmanSuudi Arabistan KuveytKatarAlmanya SelefileriNDRWDRAlman Dış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24