Almanya'da Selefi operasyonu



Stuttgart Savcılığı ve Baden-Württemberg Eyaleti Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) ortak açıklamasında, 33 yaşındaki Alman vatandaşının geçen yıl Almanya'da yaşayan bir kişiyi "Suriye'de savaşmaya ikna ettiği" belirtildi. Açıklamaya göre, Suriye'de savaşmaya ikna edilen kişinin Almanya'dan çıkışı ise engellendi.

Operasyon kapsamında Mönchengladbach ve Düsseldorf'ta bir dizi adrese dün baskın düzenlendi. Aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve nakit paraya el kondu.

Mönchengladbach'taki bir evde yakalanan 33 yaşındaki Alman vatandaşının tutuklandığı belirtildi. Resmi makamlar zanlının kimliğini açıklamazken, Focus haber dergisi, kimliğini Sven L. olarak belirttiği kişinin "Almanya'nın önde gelen Selefilerinden olduğunu" duyurdu. AFP haber ajansının haberinde, Stuttgart Savcılığı yetkililerinin de "zanlının Selefilerin etkili isimleri arasında yer aldığını" belirttikleri vurgulandı.

'İnsani yardım' kisvesi altında para topladı

33 yaşındaki zanlıya yöneltilen suçlamalar arasında, "Suriye'ye insani yardım görünümü altında toplanan parayı Suriye'de faaliyet gösteren cihatçı bir örgütün hizmetine sunmak" da yer alıyor. Toplanan parayla geçen ocak ayında eski bir ambulans aracının satın alındığı, aracın yüklü miktarda nakit parayla birlikte Halep'te faaliyet gösteren bir cihatçı gruba teslim edilmek istendiğinin belirlendiği kaydedildi. Yetkililere göre, Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırılmak amacıyla yola çıkan araç Nürnberg'de, federal polis tarafından durdurularak alıkonuldu.