Almanya'da sel tehlikesi

T24 - Vistula ve Oder nehirlerinde su yüksekliği son yüzyılın en yüksek seviyesine çıktı. Nehir kenarında oluşturulan setler yıkılma riski ile karşı karşıya. Polonya’nın ardından Almanya da tehlike altında.



Polonya'da 15 kişinin ölümüne neden olan ve hayatı felç eden sel felaketi, komşu ülke Almanya'yı da tehdit etmeye başladı.



Almanya-Polonya sınırındaki Ratzdorf ve Eisenhuettenstadt kentlerinden geçen nehirlerde su seviyesi hızla yükselirken, gelecek günlerde Almanya'nın Branderburg eyaleti için sel tehlikesi uyarısında bulunuluyor. Ratzdorf'da pazartesi sabahı su seviyesinin 20 santimetre birden yükselmesi sonucunda her iki kentte birinci düzey alarm ilan edildi. Bu, su seviyesinin düzenli olarak ölçülüp, gerekli mercilere bildirilmesi gerektiği anlamına geliyor.



Hafta için bölgede alarm seviyesinin 2'ye, haftasonu ise 3'e çıkabileceği kaydedildi. Uzmanlar su seviyesinin 5,60 metre ile 5,80 metre arasında yükselebileceğini, ancak felaket düzeyi kabul edilen 4'üncü alarm seviyesine ulaşılacağını tahmin ediyor.





Almanya kriz masası oluşturuyor



Frankfurt-Oder yakınlarında bulunan Beeskow'da set oluşturmak için 3 milyon kum torbası stoklandı. Öte yandan yetkililer su baskınlarını önlemek için oluşturulmuş setlerin yeterli gelmesini ve yedek kum torbalarına ihtiyaç duyulmamasını umuyor.



Brandenburg Eyalet Başbakanı Matthias Platzeck, bir kriz masası oluşturulacağını kaydetti. Sınırın Polonya tarafında bulunan Slubice kentinde de birtakım ihtiyati tedbirler alınıyor. Bölgede bulunan hastaneler yeni hasta kabulünü durdururken, hastanelerde bulunan ağır hastaların da başka kentlere nakline karar verildi.



Polonya'da halen binlerce kişi yıkılan setleri tamir etmek ve su basan evlerdeki suyu boşaltmak için çalışyor. Polonya İçişleri Bakanı Jerzy Miller, su seviyesinin tahminlerinin üzerinde yükseldiğini, Varşova'da nehir kenarında oluşturulan setlerin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Vistula nehrinde su seviyesinin 6 gün boyunca yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Varşova ve çevresinde, nehir kenarındaki yollar trafiğe kapatılırken, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Sel nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.





Milyar euroluk yardım



Vistula'nın yükselen su seviyesi nedeniyle 8 bin hektarın üzerindeki bir alanda bulunan 23 yerleşim yeri sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 2 bin 400 kişi güvenli yerlere nakledildi.



Polonya çapında 14 bin 500 itfaiyeci ve 4 binden fazla asker selle mücadele çalışmalarında görev alıyor. Son olarak yardım çalışmalarında 6 bin hükümlü de görev almaya başladı. İlk tahminlere göre selin yol açtığı maddi zararın 2,5 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.





