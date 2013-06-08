Almanya'da sel alarmı

Orta Avrupa ve Almanya selle boğuşuyor. Almanya'nın Dresden kentinde, su taşkınlarına karşı kum torbalarıyla barikat kuruldu. Başbakan Merkel felaket bölgesini ziyaret etti.

Almanya'nın Elbe nehrinin taşması sonucu ülkenin doğusundaki Dresden kentinin bir bölümü su altında kaldı. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, kum torbalarıyla barikat kurarak su baskınlarını engellemeye çalıştı.

Almanya'nın doğusunda bir hayvanat bahçesinde de suyun yüksekliği 6 metreyi aştı. Çalışanlar ve gönüllüler, hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Hayvanların bir bölümü kafeslere konularak çevredeki diğer hayvanat bahçelerine taşındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel selden etkilenen bir başka kent olan Bitterfield'a giderek incelemelerde bulundu.

Başbakan Merkel, selden etkilenen bölgelere gerekli tüm yardımın yapılacağı sözü verdi.

Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere de, bugün Saksonya-Anhalt eyaletindeki sel bölgelerini ziyaret etti.

Magderburg kentinde Elbe Nehri’nin su seviyesinin 2002 yılındaki sel felaketinde ulaştığı 6.72 metreyi aştığı ve şu an 6.97 metre olduğu belirtildi.

Nehrin su seviyesinin normalde yaklaşık 2 metre olduğu, Elbe Nehri'nde su seviyesinin artmaya devam ettiği ve en yüksek seviyeye Pazar günü ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Almanya'nın yanısıra Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Slovakya'yı vuran sel felaketinde şu ana kadar 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti.