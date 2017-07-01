Almanya’da seks işçileri için yeni yasa

Almanya’da seks işçilerinin suistimal edilmesini ve şiddete maruz kalmasını engellemek için hazırlanan yeni yasa 1 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girdi.

Yeni yasada, seks işçilerinin kayıt yaptırması ve düzenli olarak sağlık konusunda danışmanlık alması öngörülüyor.

Yasaya göre, genelev işletenlerin de ilgili sağlık kurumları ile işbirliği yapması ve bazı şartları yerine getirmeleri zorunlu olacak.

Ayrıca prezervatif kullanılması zorunluluğu getirilirken, buna uymayanlara 50 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Federal Aile Bakanlığı’na göre, yasa ile seks işçilerinin kendi haklarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşması ile sağlık ve sosyal alanda desteklenmeleri hedefleniyor.

Aile Bakanı Katharina Barley, cuma günü Berlin’de yaptığı açıklamada, bu işteki tehlikeli gelişmeler ve suç teşkil edecek durumların yasa sayesinde daha iyi önlenebileceğini ifade etti.

Aydınlatma ve danışmanlık hizmetleri ile seks işçilerinin güçleneceğini belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Barley, “kim haklarını bilirse, bu hakları talep edebilir” dedi.

Yasaya yönelik eleştiriler

Öte yandan yeni yasa eleştirilere de neden oluyor. Alman Protestan Kilisesi Sosyal Çalışmalar Derneği Diakonie, yasayı seks işçilerine yeterince yararı olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Seks işçilerinin kayıt yaptırırken, açık adlarını, adreslerini bildirmeleri ve fotoğraflarını vermelerini gerekiyor. Yasaya göre, düzenli olarak süresinin uzatılması gereken bu belgeyi seks işçilerinin yanında taşıması zorunlu bulunuyor. Böylelikle seks işçilerinin gerçek kimliklerini ortaya koyması isteniyor.

Diakonie Yönetim Kurulu Üyesi Maria Loheide, “farklı nedenlerle kayıt yaptıramayan veya yaptırmak istemeyen kişilerin yardım ve destek hizmetlerinden yararlanamayacağına” dikkat çekerek, bu durumu önlemenin yasanın hedefleri arasında olmadığına işaret etti.

Seks işçilerinin hakları için mücadele eden Dona Carmen Derneği de yasayı eleştirerek, yasanın kayıt yaptırma ve sağlık konusunda danışmanlık alma zorunluluğu ile “insanların temel haklarını ayaklar altına aldığını” savunuyor.

Seks işçilerine yönelik yasa 2016 yılının Eylül ayında Alman Federal Meclisi ve Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından kabul edilmişti. Almanya’da yaklaşık 200 bin seks işçisi olduğu, çoğunun Doğu Avrupa ülkelerinden geldiği tahmin ediliyor.