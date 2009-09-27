Almanya'da seçimler sonuçlandı

Almanya'da yapılan genel seçimlerde sağ partiler zafer kazandı. Hristiyan demokratlar yine birinci parti çıkarken liberaller de oylarını arttırdı. Yeşiller umduğunu bulamazken sosyal demokratlar ağır bir yenilgi aldı.

Almanya’da bugün yapılan genel seçimleri, ilk tahminlere göre iktidarda bulunan ve genel başkanlığını Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi kazandı.

Seçimlere katılma oranının da yüzde 72,5 ile bugüne dek yapılan genel seçimlerdeki en düşük oran olduğu bildirildi. Seçimlere katılma oranı 2005 yılında yüzde 77,7 olmuştu.

İlk tahminlere göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi toplam yüzde 33,5, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 22,5, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 15, Yeşiller Partisi yüzde 10,5, Sol Parti yüzde 12,5, diğer partiler de yüzde 6 oranında oy aldı.



Buna göre Almanya Federal Meclisi’ndeki oy dağılımının da fazladan seçilecek milletvekilleriyle şöyle olacağı tahmin ediliyor:

CDU ve CSU 186, SPD 143, FDP 95, Sol Parti 80, Yeşiller Partisi 67.



Bu ilk tahminlere göre SPD, en kötü seçim sonuçlarından birini alırken, FDP ve Yeşiller Partisi seçimlerde bugüne dek en iyi sonucu elde ettiler.



Alınan bu sonuçlara göre CSU ve FDP ile koalisyon hükümeti kurmak isteyen CDU’nun, bu isteğini gerçekleştirme olasılığı büyük görünüyor.

Eyalet meclis seçimleri

Almanya’da bugün yapılan genel seçimlerin yanısıra Schleswig-Holstein ve Brandenburg eyaletlerinde de eyalet meclisi seçimleri yapıldı.

Schleswig-Holstein eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ilk tahminlere göre yüzde 31, Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 15,5 oranında oy alarak birlikte hükümeti oluşturmak için gerekli çoğunluğu az farkla sağladılar.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bu eyalette, genel seçimlerde olduğu gibi, yüzde 25,5 oranla bugüne kadarki en kötü sonucu aldı. Anack SPD, Brandenburg eyaletinde ilk tahminlere göre yüzde 31,5 ile en güçlü parti oldu. Bu eyalette Sol Parti yüzde 27,5, CDU yüzde 21,5 oranında oy aldı.