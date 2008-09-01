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Ekonomi

Almanya'da sancılı birleşme!

Almanya'da finans sektörünün en büyük birleşmelerinden biri 9 bin bankacıyı işsiz bırakacak.

01 Eylül 2008 03:00

Hürriyet gazetesinin haberine göre Dresdner Bank'ı almaya hazırlanan Commerzbank, bu işlemin gerçekleşmesinin ardından 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

İşten çıkarılacakların 2 bin 500'ü Almanya'dan, kalanı diğer ülkelerden olacak. Almanya'dan işten çıkarılacak olanların önemli bir bölümü ise yatırım bankacılığı bölümü Dresdner Kleinwort'te çalışanları vuracak.

Commerzbank, işten çıkarma operasyonu ile 3 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor.

Commerzbank, en büyük rakipleri arasında yer alan Dresdner'i Alianz'dan Deutsche Bank'ın en büyük rakibi olmaya hazırlanıyor. 14.5 milyar dolar tutarında ve iki adımda gerçekleşecek olan alımda yüzde 60 hisse bu yıl içerisinde el değiştirecek.

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