Almanya’da sanayi gelirlerinde rekor gerileme

Almanya'da sanayi ürünlerinden elde edilen gelirler, şubat ayında geçen yıla kıyasla rekor düzeyde gerileyerek yüzde 23.3 azaldı.



Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sanayi ürünlerinden elde edilen gelirlerin geçen yılın şubat ayına göre de 23,3 oranında azaldığı belirtildi.



Bunun, 1991 yılından bu yana en büyük düşüş olduğu ifade edildi.



Almanya'da şubat ayında yurt içinden elde edilen sanayi gelirlerinin, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 19,5, yurt dışından elde edilen sanayi gelirlerinin de yüzde 27,5 oranında düştüğü kaydedildi.



Sanayi gelirlerinin şubat ayında ocak ayına göre de yüzde 4,3 oranında gerilediği, yurt içinden elde edilen gelirlerin yüzde 4,6, yurt dışından elde edilen gelirlerin de yüzde 3,8 oranında azaldığı bildirildi.

