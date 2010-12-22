Almanya'da sahtr vize skandalı

T24- Almanya'nın birçok dış temsilciliğinde 2007 yılından bu yana yüzlerce sahte vize verildiği ortaya çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin sözcüsü Andreas Paeschke, birçok Alman büyükelçilikliğinde sahte vize verildiği iddialarını doğruladı.

Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Federal Dışişleri Bakanlığı, Alman medyasında sahte vizelelere yönelik çıkan haberleri doğruladı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin sözcüsü Andreas Paeschke ''Bakanlığın yakından takip ettiği rutin kontroller sayesinde bu yönde münferit olaylarla karşılaşılmıştır'' diye konuştu. Paeschke, yıllık ortalama 2 milyon vize başvurusu karşısında bu sorunun hassasiyetinin farkında olduklarını belirtti.



Vize işlemlerinin suistimal edilmesi durumunun en çok Almanya’nın Mısır Büyükelçiği'nde yaşandığı belirtiliyor. Paeschke, tespit edilen diğer elçilikleri şöyle ifade etti:



"Hakikaten hataların olduğu birkaç yüz vize başvurusu tespit edilmiştir. Genelde söz konusu olan iki ya da üç başvurudur. Tespit edilen büyükelçilik ve konsolosluklar Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde bulunmaktadır. Birer tane vaka da bir batı Balkan ülkesinde ve bir Orta Asya ülkesinde tespit edilmiştir. Basında yer alan haberlerde Güney Amerika’dan da söz ediliyor ama bu doğru değil."



Vize işlemlerinin suistimal edilmesi durumunun en çok Almanya’nın Mısır Büyükelçiği'nde yaşandığı belirtiliyor



Bu ilk vize skandalı değil





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Paeschke, soruşturmanın devamında söz konusu elçiliklerde çalışan birçok görevlinin işlerine son verileceğini bildirdi. Ayrıca sahte vize düzenlemenin önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti:



''Söz konusu elçiliklerdeki gişe mumurları sürekli vize işlemlerini yürüten arka plandaki personelle dönüşümlü olarak çalışıyor. Yapılan vize başvuruları, görevlilere rastgele dağıtılıyor. Eğer münferit işlemlerde bir şüphe duyulursa bu durum hemen federal polise ve savcılığa bildiriliyor. Ve eğer gerekli görülürse cezaî işlem başlatılıyor.''



Alman elçiliklerinde vize işlemlerinin suistimal edilmesi bir ilk değil. 2004 yılında da Almanya’nın Kiev Büyükelçiliği'nde benzer bir olay yaşanmıştı. O zaman da binlerce kuşkulu vize izni tespit edilmiş, bunlar arasında insan kaçakçıları ve Almanya’da fuhuşa zorlanan kadınlar da olduğu iddia edilmişti. O zamanki suçlamalar, 2000 yılında vize işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmak için kolaylık sağlayan bir kararname çıkaran koalisyon ortakları Sosyal Demokratlar ile Yeşiller Partisi üzerine yoğunlaşmıştı. Bunun üzerine Hrıstiyan Birlik Partileri’nin girişimi ile 2005 yılında parlementoda vize verme işlemleri konusunda bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Zamanın Dışişleri Bakanı Joschka Fischer’in de şahit olarak dinlendiği toplantıyı, televizyon kanalları canlı olarak vermişti.



Vize-uyarı dosyası ile kuşkulu görülen vize başvuru sahiplerinin isim ve diğer bütün bilgilerinin kayıt altına alınması öngörüyor



Vize-uyarı dosyası tekrar gündemde







Sahte vize düzenlendiğine dair ortaya çıkan yeni iddialar, Almanya’da daha önce sık sık tartışılan bir vize-uyarı dosyası oluşturulması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Buna göre kuşkulu görülen vize başvuru sahiplerinin isim ve diğer bütün bilgilerinin kayıt altına alınması öngörülüyor. Ancak 2009 yılında muhafazakârlar tarafından gündeme getirilen bu konuda eski koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar ile uzlaşma sağlanamamış ve tasarı iptal edilmişti. Ancak Hrıstiyan Birlik Partileri’nin şimdiki ortakları Hür Demokratlar ile bu konuda uzlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Zira Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Philipp Spauschus bu konuda öngörülen tasarıları şöyle açıkladı:



''Uyarı dosyası kataloğu, terör, insan kaçakçılığı, ülkeye yasadışı giriş, uyuşturucu ticareti ve Almanya'da yasadışı derneklerin kurulması gibi konulardaki suçlarla ilgisi bulunan kişileri kapsayacak. Ancak güvenlik birimlerinin harekete geçmesi ve müdahela alanı konusunda birçok değişik kanı sözkonusu. Kısa sürede bir uzlaşmaya varılması için bakanlıklar arasındaki görüşmeler devam ediyor.''



Ancak Hür Demokrat Partili Savunma Bakanı’nın sözcüsü ise yaptığı bir açıklama da bu yönde olumlu işaretler vermedi ve bir vize-uyarı dosyası sistemi ile ortaya çıkan yeni sahte vize düzenleme vakalarının önüne geçilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.