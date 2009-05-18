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Dünya

Almanya'da ROJ TV yine serbest

Almanya'da terör örgütünün yayın organı Roj TV hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından konulan yayın yasağı durduruldu.

18 Mayıs 2009 03:00

Alman Federal İdare Mahkemesi, terör örgütünün yayın organı Roj TV hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından konulan yayın yasağını şimdilik durdurdu.

Leipzig kentindeki mahkeme, yayın yasağına karşı söz konusu yayın organı tarafından yapılan iki şikayet dilekçesini kabul etti.

Mahkeme kararında, yasağa karşı dava açılması nedeniyle yasağın uygulanmasının şimdilik durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu davanın ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir tarih belirlenmedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın yayın organı olduğu gerekçesiyle yasaklanan Roj TV, uydu üzerinden Avrupa'nın birçok ülkesinde yayın yapıyor. (AA)

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