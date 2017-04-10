Almanya'da referanduma katılım yüzde 48'i geçti

Türkiye'de Anayasa değişikliklerine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum için Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki oy verme süreci tamamlandı. Türklerin en yoğun yaşadığı ülke olan Almanya'da Türk vatandaşları 13 oy verme merkezinde 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında referandum için oy kullandı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının referanduma katılım oranının 1 Kasım 2015’deki seçimlerden daha yüksek olduğu bildirildi.

Almanya’daki Türk vatandaşlarının yüzde 48,73'ünün oy kullandığı açıklandı. Bu orana göre, Almanya’da yaşayan 1 milyon 430 bin 127 Türk vatandaşı seçmenin yaklaşık yarısı, Pazar akşamı sandıklar kapanana kadar oy kullandı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yüzde 46,2'si dış temsilciliklerdeki sandıklarda, yüzde 2,52’si de gümrük kapılarında oyunu kullandı.

Böylece referanduma katılım oranı, Almanya'da 1 Kasım 2015'deki genel seçimlere kıyasla daha yüksek oldu. 1 Kasım seçimlerinde dış temsilciliklerde sandığa giden Türk vatandaşlarının oranı yüzde 40,8 olarak kaydedilmişti. Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Ergin, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada referanduma kendi merkezlerindeki katılımın yoğun olduğunu ifade etti. 27 Mart’tan bu yana kullanılan oyların tüm parti temsilcilerinin anahtarının bulunduğu odada muhafaza edildiğini kaydeden Emre, 11 Nisan sabahı yeniden komisyonun toplanacağını ve oyların bulunduğu torbaların yeniden sayılacağını kaydetti.

Büyük diplomatik torbalara koyulup mühürlenecek oyların da siyasi parti temsilcileri ve konsolosluk yetkililerinin eşliğinde Türkiye’den gelecek nakil komisyonuna teslim edilmek üzere havalimanına götürüleceğini belirtti. Başkonsolos, Yüksek Seçim Kurulu, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu nakil komisyonunun, oyları Türkiye’ye götüreceğini kaydetti.

İhlal iddiası

Almanya’da 13 oy kullanma merkezinde toplam 122 sandık kuruldu. Merkezlere göre oy kullanma oranlarının, Berlin’de yüzde 43,35, Düsseldorf’da yüzde 57,21, Essen’da yüzde 67,42, Frankfurt’ta yüzde 47,76, Hamburg’da yüzde 50,53, Hannoverde yüzde 42,67, Karlsruhe’de yüzde 43,94, Köln’de yüzde 53,74, Mainz’de yüzde 50,37, Münih’te yüzde 47,56, Münster’de yüzde 23,25, Nürnberg’de yüzde 45,59 ve Stuttgart’ta yüzde 54,11 olduğu bilgisi verildi.

Almanya'daki oy verme işlemlerinin olaysız ve barışçıl şekilde gerçekleştiği bildirildi. Ancak ana muhalefet partisi CHP'nin Almanya sözcüsü Kazım Kaya, Almanya’daki oy kullanma sürecinde 57 ihlal tespit ettiklerini iddia etti. Almanya'daki seçim noktalarında sandık gözlemcisi bulundurabilen Halkların Demokrasi Partisi ise pazartesi günü itibariyle Berlin'de oy verme işlemleri sırasında on ihlal vakası tespit ettiklerini öne sürdü.

Türkiye dışındaki seçmenler 16 Nisan’a kadar gümrük kapılarında oy vermeye devam edebilecekler. Türkiye’de 16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 55 milyon 300 bin seçmen yaşıyor. Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşı seçmenler ise seçmenlerin yüzde beşini oluşturuyor. Bu bakımdan Türkiye dışından gelecek oyların sonuç üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Avusturya'da katılım Almanya'dan yüksek oldu

Anayasa değişikliği referandumunda dünya genelinde 1 milyon 323 bin 640 Türk vatandaşı seçmenin oy kullandığı bildiriliyor. Avusturya'dan oy kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin sayısı Almanya'ya kıyasla daha yüksek oldu. Katılım oranının yüzde 50,59 olduğu açıklandı.

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DW/dpa/GA/HS