Almanya'da rakip taraftarı döven 1860 Munich'liler, Bayern Munich forması almakla cezalandırıldı!

Almanya’nın Münih kentinde iki 1860 Munich taraftarı, bir Bayern Munich taraftarını darp ettikleri için ilginç bir cezaya çarptırıldı. Yargıç Karin Jung, iki taraftardan 15 ay hapis cezasıyla darp ettikleri kişiye Bayern Munich forması, atkısı ve şapkası almak arasında bir karar vermelerini istedi. Darp ettikleri kişiye 350’şer dolar tazminat ödeyen iki taraftar, 100 dolar değerindeki forma, atkı ve şapkayı da almayı kabul etti.

Kendisi de 1860 Munich taraftarı olan yargıç Jung, kararla ilgili olarak BBC World’e yaptığı açıklamada, “Bu kararın onlar için acı verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Karin Jung, “Futbolun savaş değil, sadece futbol olduğunu göstermek istedim” diye konuştu.