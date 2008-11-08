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Dünya

Almanya'da radyo isyanı

Almanya'da Türkçe dahil 18 dilde yayın yapan ''Radyo Multikulti'nin kapatılmaması için 31 bin imza toplandı

08 Kasım 2008 02:00

Alman Birinci Televizyon Kanalı bünyesinde bulunan ''Radio Berlin-Brandenburg'' aldı yayın kuruluşuna bağlı olan ve Türkçe dahil 18 dilde yayın yapan ''Radyo Multikulti'nin'' kapatılmaması için 31 bin imza toplandı.

"RBB-Freundeskreis" adlı girişim tarafından toplanan imzalar, RBB Genel Müdürü Dagmar Reim'e iletilmek üzere RBB'nin üst düzey yetkililerine verildi.

“Uyuma darbe”

''RBB-Freudeskreis'' adına konuşma yapan Nikolaus Huss, Berlin'de 170 ülkeden yaklaşık 450 bin yabancının yaşadığını, günde 37 binden fazla dinleyicisi bulunan bu radyonun kapatılmasının kabul edilemez olduğunu ve radyonun kapatılmasının uyuma darbe vuracağını söyledi.

''Radyo Multikulti'nin'' Berlin'de yaşayan tüm yabancılara yönelik yayın yapan tek radyo olduğunu ifade eden Huss, göçmenlerin de radyo ve televizyon vergilerini ödediklerini, radyonun kapatılmasına sonuna kadar karşı çıkacaklarını kaydetti.

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Berlin Türk Cemaati (TGB), Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşadamaları Birliği (TDU) ve Anadolu Alevi Kültür Merkezi de ''Radyo Multikulti'nin'' kapatılmaması yönünde açıklama yayımladı.

Tasarruf gerekçesi

Açıklamada, radyonun kapatılması kararının yanlış olduğu belirtilirken, bu yanlış kararın Alman hükümetinin Ulusal Uyum Planı'na da ters düştüğü ifade edildi.

RBB yönetimi, yaklaşık 6 ay önce, 1994'te kurulan Radyo Multikulti'nin tasarruf gerekçesiyle 31 Aralık 2008'de kapatılmasına karar vermişti. (Deutsche Welle)

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