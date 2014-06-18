Almanya’da radikal tehdidi artıyor

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ülke içindeki aşırılıkçı
hareketlerle ilgili 2013 raporu Berlin’de kamuoyuna açıklandı.
Raporu açıklayan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, aşırı sağcıların ülkedeki
mültecilere karşı toplumdaki korkuları kullanma stratejisi konusunda uyardı.
De Maiziere, aşırı
sağ ve sol kanattakilerin sayısı artmasa da bu grupların neden
olduğu şiddet olaylarının gözle görülür şekilde arttığını belirtti.
Rapora göre aşırı sağ kaynaklı şiddet olaylarının sayısı 2012 yılına
göre yüzde 20
oranında artış kaydetti. Şiddet olaylarının sayısı 473 olarak belirtildi.
İstihbarat kurumu, raporunda her iki aşırı sağcıdan birinin şiddet eğilimli olduğu
tahminine de yer verdi. Şiddete hazır aşırı sağcıların sayısı 2013 yılında
9 bin 600
olarak kaydedildi.
Radikal dini gruplara katılımda artış
İstihbarat kurumu, Selefiler
gibi radikal dini gruplara katılan gençlerin sayısında da
önemli artış olduğuna dikkat çekti.
Rapor bu artışı, Suriye’deki
durumu kötüleşmesine bağlıyor ve terör kamplarında
eğitim alıp Almanya’ya dönenlerin sayısının ise 100 civarında olduğu kaydediliyor.