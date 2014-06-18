T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da radikal tehdidi artıyor

Almanya’da aşırı sağ ve sol grupların neden olduğu şiddet olaylarında büyük artış yaşandığı açıklandı. İslamcı terör kamplarından dönen gençlerin sayısı da arttı.

18 Haziran 2014 19:30

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ülke içindeki aşırılıkçı
hareketlerle ilgili 2013 raporu Berlin’de kamuoyuna açıklandı.
Raporu açıklayan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, aşırı sağcıların ülkedeki
mültecilere karşı toplumdaki korkuları kullanma stratejisi konusunda uyardı.
De Maiziere, aşırı
sağ ve sol kanattakilerin sayısı artmasa da bu grupların neden
olduğu şiddet olaylarının gözle görülür şekilde arttığını belirtti.
Rapora göre aşırı sağ kaynaklı şiddet olaylarının sayısı 2012 yılına
göre yüzde 20
oranında artış kaydetti. Şiddet olaylarının sayısı 473 olarak belirtildi.
İstihbarat kurumu, raporunda her iki aşırı sağcıdan birinin şiddet eğilimli olduğu
tahminine de yer verdi. Şiddete hazır aşırı sağcıların sayısı 2013 yılında
9 bin 600
olarak kaydedildi.
Radikal dini gruplara katılımda artış
İstihbarat kurumu, Selefiler
gibi radikal dini gruplara katılan gençlerin sayısında da
önemli artış olduğuna dikkat çekti.
Rapor bu artışı, Suriye’deki
durumu kötüleşmesine bağlıyor ve terör kamplarında
eğitim alıp Almanya’ya dönenlerin sayısının ise 100 civarında olduğu kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAnayasayı Koruma TeşkilatıBerlinBakanı ThomasMaiziereSelefilerSuriyeDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/Reuters BS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24