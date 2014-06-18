Almanya’da radikal tehdidi artıyor

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ülke içindeki aşırılıkçı

hareketlerle ilgili 2013 raporu Berlin’de kamuoyuna açıklandı.

Raporu açıklayan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, aşırı sağcıların ülkedeki

mültecilere karşı toplumdaki korkuları kullanma stratejisi konusunda uyardı.

De Maiziere, aşırı

sağ ve sol kanattakilerin sayısı artmasa da bu grupların neden

olduğu şiddet olaylarının gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

Rapora göre aşırı sağ kaynaklı şiddet olaylarının sayısı 2012 yılına

göre yüzde 20

oranında artış kaydetti. Şiddet olaylarının sayısı 473 olarak belirtildi.

İstihbarat kurumu, raporunda her iki aşırı sağcıdan birinin şiddet eğilimli olduğu

tahminine de yer verdi. Şiddete hazır aşırı sağcıların sayısı 2013 yılında

9 bin 600

olarak kaydedildi.

Radikal dini gruplara katılımda artış

İstihbarat kurumu, Selefiler

gibi radikal dini gruplara katılan gençlerin sayısında da

önemli artış olduğuna dikkat çekti.

Rapor bu artışı, Suriye’deki

durumu kötüleşmesine bağlıyor ve terör kamplarında

eğitim alıp Almanya’ya dönenlerin sayısının ise 100 civarında olduğu kaydediliyor.

