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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da radikal Selefilerin sayısı 9700'e yükseldi

'En büyük tehlike İslamcı terör'

04 Temmuz 2017 17:26

Almanya iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2016 yılı raporu bugün açıklandı. Rapor, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen tarafından aktarıldı.

Rapora göre, Almanya'daki aşırı sağcı şiddet olayları 2016 yılında daha da arttı. Rapora göre, radikal sağın şiddet eylemleri 2015 yılına göre yüzde 14 oranında artarak bin 600'e çıktı. Geçen yıl, yarısı şiddete eğilimli radikal sağcıların sayısı da 23 bine yükseldi.

Raporun tanıtıldığı basın konferansında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere sağ ve sol radikalizmdeki artışın endişe verici olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı yaklaşan G20 Zirvesi'ni protesto eylemlerine hazırlanan radikal solcu grupları, “şiddete başvurulan protesto gösterilerinin toplanma özgürlüğü kapsamına girmediği” konusunda bir kez daha uyardı.

'En büyük tehlike İslamcı terör'

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Almanya'nın güvenliği açısından en büyük tehlikenin İslamcı terörden kaynaklandığını belirtti.

Maaßen 2015 yılından bu yana Avrupa ülkelerinin hedef olduğu İslamcı terör saldırılarında büyük artış kaydedildiğini ve 2015 yılında 8 bin 350 olan Almanya'daki radikal İslamcı Selefi sayısının geçen yıl 9 bin 700'e yükseldiğini açıkladı.

Almanya'daki şiddet eğilimli İslamcı sayısının arttığını belirten İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de ‘şiddet odaklı ve cihatçı kanada kayışın hızlandığını' söyledi.

De Maiziere, Milli Görüş hareketi gibi şiddete başvurmayan gruplarda radikal eğilimlerin zayıfladığını, buna karşılık cihatçı ve selefi radikalizmde artış kaydedildiğini dile getirdi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda Almanya'nın güvenliğinin geniş ölçüde uluslararası gelişmelerden etkilendiğine ve bunun da Irak ve Suriye'deki savaşlarla askeri bakımdan gerileyen IŞİD örgütünün terör eylemlerini arttırmasıyla bağlantılı olduğuna da yer verildi.

Reichsbürger ilk kez rapora girdi

Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayıp İmparatorluk Almanya'sında yaşadıklarını iddia eden ‘Reichsbürger' adlı oluşuma Anayasayı Koruma Teşkilatlı raporunda ilk kez yer verildi.

İçişleri Bakanı de Maiziere bu örgüte üye 12 bin 800 kişiden 800'ünün aşırı sağcı olduğunu ve şiddete yatkın bu örgütün silaha düşkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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