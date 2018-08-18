Almanya'da radikal İslamcıların sayısı arttı

Alman güvenlik birimlerine göre terör saldırısı düzenleme potansiyeline sahip Almanya bağlantısı olan radikal İslamcıların sayısı 2 bin 200'e yükseldi.

Almanya'da iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi ve emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre "terör tehdidi" oluşturan radikal İslamcıların sayısı giderek artıyor. Güvenlik birimlerinin hazırladığı güncel istatistiklere göre Almanya bağlantısı olan 2 bin 200 radikal İslamcı kayıtlara geçirildi. Bu kişilerin tamamı halihazırda Almanya'da yaşamıyor.

Bir yıl önce bu sayı bin 700 olarak açıklanmıştı

Alman güvenlik birimleri mayıs ayı sonunda bin 900 kişiyi, "İslamcı terörist potansiyeline sahip" olarak sınıflandırmıştı. Bir yıl önce bu sayı bin 700 olarak açıklanmıştı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar güncel tehdit potansiyelini daha net hale getiriyor" dedi. Maaßen güvenlik birimlerinin özellikle bu çevreleri izlemeye dikkat ettiğini vurgulayarak, "Rakamın artması Anayasayı Koruma Dairesi'nin bu çevreler hakkındaki bilgileri daha iyi aydınlatmasına da dayanıyor" dedi.

Selefi çevreler hakkında daha ayrıntılı bilgi

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı ilk kez Almanya'da Selefi çevrelere mensup 11 bin 200 kişinin yakınları hakkında da detaylı bilgi verdi. Buna göre Almanya'daki Selefilerin yüzde 38'i 26-35 yaşları arasında. Yüzde 35'lik kesim 36 yaşında ya da üzerinde. Yüzde 27'lik kesim 25 yaşın altında. Selefilerin sadece yüzde 12'si kadın. Kadınların yüzde 8'ini sonradan Müslümanlığa geçmiş olanlar oluşturuyor. Almanya'da Selefilerin yüzde 90'ı göçmen kökenli.

Alman polisinin, "İslamcı terörist potansiyeli" taşıdığını belirttiği kişiler arasında bu çevrelere mensup önemli kişilerin yanı sıra terör saldırısı düzenlemesinden endişe edilenler de bulunuyor. Polisin "önemli kişiler" olarak nitelendirdikleri, radikal çevrelerde yönetici konumunda olanlar. "Destekçiler" ise tehlikeli olarak görülen kişilerle sıkı ilişkilere sahip vatandaşlar.

"Terör tehdidi oluşturanların tamamı Almanya'da değil"

Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre "İslamcı terörist potansiyeli taşıyan kişiler"in tamamı halihazırda Almanya'da bulunmuyor. Bu kişilerin bir kısmı yurtdışına çıkmış olsalar da Almanya ile sıkı ilişki içinde. Bu kişiler IŞİD'e katılmak için Irak ya da Suriye'ye giden kadın ve erkekler. Aralarında Alman vatandaşı olmayanlar da var. Güvenlik birimleri Almanya'dan IŞİD'e katılmak için ayrılanların, örgütün toprak kaybetmesi sonrasında Almanya'ya dönmesinden endişe ediyor.