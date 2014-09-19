Almanya'da radikal İslamcılara karşı hutbe



Almanya'daki Müslüman dernekleri ve İslami birlikler, bir ilke imza atarak ülke genelinde ayrımcılık ve radikalizme karşı etkinlikler düzenledi.

'Müslümanlar nefret ve haksızlığa karşı ayağa kalkıyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Almanya İslam Konseyi ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından organize edildi.

Bu kapsamda, ülke genelindeki 2 bin camide okutulan hutbede, İslam Devleti örgütünün yol açtığı şiddet ve son haftalarda Almanya'da camilere düzenlenen saldırılar kınandı. Aralarında Berlin, Hannover ve Münih olan dokuz kentin camilerinde hutbe okutuldu. Düzenlenen etkinliklere, Alman siyasiler, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi ve kilise temsilcileri de katıldı.

Camilerde okutulan hutbelerden birinde, 'İnsanların Allah adıyla başka insanları öldürdükleri, evlerinden kaçırdıkları korkunç eylemlere tanıklık ediyoruz. Eylemlerini, Peygamber'e dayandırdıklarını söylüyorlar ancak işledikleri suçlarla, Allah'ın bize bildirdiklerini anlamadıklarını ve Peygamber'in Allah'ın buyruklarıyla nasıl yaşadığını bilmediklerini gösteriyorlar' denildiği bildirildi.

Müslüman birlikleri İslam Devleti örgütü şiddetini kınarken, Almanya'da son dönem saldırılan camilere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Birliklerin açıklamalarında, “Almanya'da, 2012 yılından bu yana 80'in üzerinde camiye saldırılıp, ateşe verildiği hatırlatılarak, kaygı içerisinde olunduğu” dile getirildi.

Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) sözcüsü Ali Kızılkaya yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik bir eleştiriye de cevap verdi. Kızılkaya, Almanya'daki Müslümanların dini şiddete karşı durduklarını göstermede çekindiklerine yönelik eleştiriyi kabul etmeyerek, Müslüman birliklerin geçmişte de bu konuda tutumlarını gösterdiğini ifade etti.

'Ancak birlikte yapabiliriz'

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Hannover'deki Eyüp Sultan Camii'nde yaptığı açıklamada, İslam birliklerinin eylem gününü, 'mükemmel bir eylem' olarak tanımlayarak, memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı, Almanya'daki Müslümanların nefret ve şiddetin hiç bir zaman İslam'ın tanımında yer almadığını gösterdiklerini ifade etti. Thomas de Maiziere aynı zamanda Müslüman, Yahudi ya da Hrıstiyanlara karşı şiddetin ülkede yeri olmadığını belirtti.

Thomas de Maiziere'in, hutbe sırasında camide durduğu ve sonrasında caminin imamına Kuran-ı Kerim ile ilgili sorular yönelttiği bildirildi.