Almanya’da radikal İslamcı tehlikesi

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'daki radikal İslamcı grup ve yapılanmalar hakkında bilgi verdi.

Maaßen radikal İslamcı Kuzey Kafkasya kökenlilerin Almanya açısından tehdit oluşturduğunu söyleyerek, bu bölgeden birçok kişinin Çeçenistan Savaşı'nın yanı sıra Suriye ve Irak'taki çatışmalara da belirleyici oranda katıldıklarını belirtti. Maaßen Almanya'daki bu kişiler için, "Çatışma tecrübesine sahipler ve büyük bir tehlike potansiyeli oluşturuyorlar" dedi.

Almanya'da Çeçenistan, Dağıstan ve İnguş Cumhuriyetleri'nden gelen yaklaşık 500 radikal İslamcı'nın olduğu tahmin ediliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre çoğunlukla Berlin ve Brandenburg başta olmak üzere Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşıyorlar. Ancak Kuzey Ren Vestfalya, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde de bu grubun aktif olduğu yerler bulunuyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, "Kuzey Kafkasya'dan İslamcıların şiddete, mücadele sporlarına ve silaha duydukları ilgi, Alman güvenlik birimlerinin bu gruba dikkatini yöneltmesini zorunlu kılıyor" dedi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre Almanya'daki Kuzey Kafkasya kökenli radikal İslamcılar kısmen Avrupa olmak üzere geniş bir ağa sahipler. Radikalleşmelerinde kişisel ilişkiler, din ve geleneksel klan yapılanması gibi bağlayıcı faktörler rol oynuyor. Aralarında az da olsa bazılarının organize suç örgütleriyle yolları kesişiyor.

Almanya'daki Selefiler'in sayısı arttı

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen açıklamasında Almanya'daki Selefiler hakkında da bilgi verdi. Maaßen'a göre Almanya'daki Selefiler'in sayısı 10 bin 800'le tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Teşkilatın verilerine göre Eylül ayında bu rakam 10 bin 300'dü. 2016 Aralık'ın da ise Almanya'daki Selefiler'in sayısı 9 bin 700 olarak tahmin ediliyordu.

Maaßen Almanya'daki Selefiler'in arasında "parçalanma" ve "kişiselleşmenin" gözlendiğine dikkat çekti. Maaßen, Selefiler'in cami ya da bölgeler üstü organizasyonlarda propaganda yapmak yerine daha küçük çevrelerde toplandığını ama özellikle de internet üzerinden örgütlenmeye çalıştığını vurguladı. Bu durumun güvenlik birimlerinin Selefiler'in faaliyetlerini izlemekte zorluk çekmesine yol açtığını belirten Maaßen, "Dışarıda, sokaktaki faaliyetleri çok nadir" dedi. Maaßen, Selefi kadınların eskisine oranla daha fazla örgütlendiğini, güvenlik birimlerinin bunları izlemekte sıkıntı çektiğini kaydetti.

Almanya'daki selefiler geçen yıllarda birçok merkezde "Oku" başlıklı sloganla sokaklarda standlar açarak, ücretsiz Kur'an-ı Kerim dağıtmışlardı. Federal İçişleri Bakanlığı bu etkinliği anayasa karşıtı olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

DPA, HT/BW

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