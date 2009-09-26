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Dünya

Almanya'da, radikal dincilere ait evlerde arama

26 Eylül 2009 23:03

Almanya'da, radikal dincilere ait toplam 19 evde polis tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Polisin yarın yapılacak genel seçimler öncesinde çarşamba günü 5 eyaletteki toplam 19 evde arama yaptığı belirtildi.

Aramalarla ilgili olarak ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Almanya'da ayrıca hava alanlarında ve tren garlarında da yarın yapılacak seçimler nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Buralarda çelik yelekli ve makineli tüfekli polisler devriye geziyor.

Almanya'daki genel seçimler öncesinde El Kaide örgütü, yeni terör videolarıyla saldırılar yapılacağı tehdidinde bulunmuş, bu videolardan birini internete koyduğu suçlamasıyla 25 yaşındaki bir Türk tutuklanmıştı.

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