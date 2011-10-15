-Almanya'da protestolar BERLİN (A.A) - 15.10.2011 - Almanya'nın birçok kentinde bugün, dünyadaki finans piyasalarının gücünün çok fazla olmasını protesto etmek amacıyla yürüyüşler düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Alexanderplatz adlı meydanda toplanan 8 binden fazla gösterici, buradan Başbakanlığa kadar yürüyerek, Batılı ülkelerdeki finans sisteminin adaletsizliğini protesto etti. Göstericiler, Başbakanlıkla Federal Meclis binası arasında bulunan çimenlik alanda toplanarak, çeşitli etkinliklerde bulundu. Frankfurt kentinde binlerce gösterici Avrupa Merkez Bankası binasına yürürken, Münih kentinde binlerce, Köln kentinde de yüzlerce kişi finans piyasalarının gücünü ve mevcut finans sistemini protesto etti. Protestolar, ABD'de bir süre önce başlatılan "Occupy Wall Street" (Wall Street'i işgal edin) hareketini örnek alıyor.