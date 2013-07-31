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Ekonomi

Almanya'da Praktiker'den sonra bir yapı market daha iflas etti

Yapı marketler zinciri Praktiker'in ardından aynı gruba ait ikinci marketler zinciri Max Bahr da iflas ettiğini açıkladı

31 Temmuz 2013 12:39

Almanya'da iki hafta önce iflasını veren yapı marketler zinciri Praktiker’e şimdi kardeş kuruluşu Max Bahr da eklendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre aşırı borçlanma ve ödeme sorunları sebebiyle Hamburg mahkemesinde iflas başvurusunda bulunulacak.

Max Bahr'ın Praktiker içinde bir umut olacağı düşünülürken bu iflasın ortaya çıkması Praktiker'in yeniden düze çıkması ümitlerine darbe vurdu. Uzmanlar ve şirket yöneticileri şimdi şirketlerin nasıl kurtarılacağı ile ilgili yoğun olarak çalışırken iki marketler zincirinin tek elden tek yatırımcıya devredilmesi fikri ağırlık kazandı.

Obi, Hornbach ve Hagebau gibi rakip yapı marketleri bu şirketlere ilgilerini saklamıyor. Max Bahr'ın Almanya'da 132, Praktiker'in ise 169 şubesi var. Bu şirketlere ait yurtiçi ve yurtdışında toplam 18 bin çalışanın endişeli bekleyişleri ise sürüyor.

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