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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da polisten PKK uyarısı

Welt am Sonntag gazetesi, PKK’nın Almanya’daki Türk kurum, dernek ve firmalarına saldırı düzenleme riski olduğuna dair polisin uyarıda bulunduğunu yazdı.

20 Eylül 2015 19:01

Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Berlin polisine ait 15 Eylül tarihli bir iç yazışmada,
Kürt militanların Almanya'daki Türk kurumalarına saldırı düzenleme riski konusunda uyarıda
bulunduğu yazıldı.

“Sadece servis tarafından kullanılabilir” şeklinde sınıflandırılan belgede, “PKK'nın Türk konsolosluk
ve büyükelçiliği de dahil resmi kurumlara, kültür merkezlerine ve ticari tesislere (seyahat büroları,
restoranlar) basının ilgisini çekebilecek işgal, vandalizm ya da kundaklama biçiminde saldırılar
düzenleyebileceği” kaydedildi.

Özellikle 1 Kasım'daki seçimler öncesi Türk bayrağı
taşıyan araçların ateşe verilebileceğine de
dikkat çekildi.

Raporda, havayolu ya da bankalar gibi büyük kurumların da tehdit altında olduğu ifade ediliyor.
Radyo ve televizyon kanalları, parti büroları, havayolu ve tren istasyonlarında işgallerin
yaşanabileceği kaydedildi.

Ancak Alman polis sözcüsü haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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