Almanya'da polisten PKK uyarısı

Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Berlin polisine ait 15 Eylül tarihli bir iç yazışmada,

Kürt militanların Almanya'daki Türk kurumalarına saldırı düzenleme riski konusunda uyarıda

bulunduğu yazıldı.

“Sadece servis tarafından kullanılabilir” şeklinde sınıflandırılan belgede, “PKK'nın Türk konsolosluk

ve büyükelçiliği de dahil resmi kurumlara, kültür merkezlerine ve ticari tesislere (seyahat büroları,

restoranlar) basının ilgisini çekebilecek işgal, vandalizm ya da kundaklama biçiminde saldırılar

düzenleyebileceği” kaydedildi.

Özellikle 1 Kasım'daki seçimler öncesi Türk bayrağı

taşıyan araçların ateşe verilebileceğine de

dikkat çekildi.

Raporda, havayolu ya da bankalar gibi büyük kurumların da tehdit altında olduğu ifade ediliyor.

Radyo ve televizyon kanalları, parti büroları, havayolu ve tren istasyonlarında işgallerin

yaşanabileceği kaydedildi.

Ancak Alman polis sözcüsü haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.