Almanya'da polis anneden 'bebek emzirdiğini kanıtlamasını' istedi

Almanya'da bir kadın, havaalanındaki arama sırasında bebek emzirdiğini kanıtlaması için göğsünü sıkmaya zorlandığı iddiasıyla polisi şikâyet etti.

Gayathiri Bose, BBC'ye yaptığı açıklamada, Frankfurt Havaalanı'nda gördüğü muamele nedeniyle "aşağılandığını" ve resmi şikâyette bulunduğunu söyledi.

Bose, polisin yanında bebeği olmadığı halde, göğüs pompası taşımasından şüphelendiğini anlattı.

Alman polisi, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddetmekle birlikte, bu tür önlemlerin "çok açıkça" rutin prosedürün parçası olmadığını vurguladı.

Yalnız seyahat ettiğini söyleyen Bose, Paris'e seyahati için gittiği havaalanında güvenlikte durdurulduğunu anlattı.

33 yaşındaki Singapur vatandaşı Bose, göğüs pompası X-ray cihazında gözüktüğünde, sorgulanmak üzere kenara çekildiğini söyledi.

Bose "Kuşkucu bir tavırla 'Bebek mi emziriyorsun?' Öyleyse, bebeğin nerede? Singapur'da mı?" diye sorular sordular dedi.

Polislerin, çantasındakinin göğüs pompası olduğuna inanmadığını söyleyen Gaythiri Bose, daha sonra kadın bir polis memuru eşliğinde sorgu için bir odaya alındığını ve odada bebek emzirdiğinin kanıtlanmasının istendiğini belirtti.

Bose, "Bluzumu çıkartıp, göğüslerimi göstermemi istedi. Daha sonra göğsümü sıkıp emzirdiğimi kanıtlamamı istedi. Ben de istediğini yaptım. Şoke olmuştum. Odadan çıkar çıkmaz yavaş yavaş neler yaşandığını anladım. Ağlamaya başladım. Çok üzülmüştüm" dedi.

Bose 45 dakika süren olayın "aşağılayıcı" ve "travmatik" olduğunu ve kadın polisin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini vurguladı.

Frankfurt Havaalanı'ndaki Alman Federal Polisinin sözcüsü Christian Altenhofen "veri güvenliği gerekçesiyle tek tek olaylar hakkında yorum yapamayacağını" söyledi. Ancak Altenhofen "Bir patlayıcı şüphesi varsa bagaj ve yolcu aranmalıdır. Ancak emziren bir anneye yönelik bahsettiğiniz bu önlemler, kesinlikle prosedürün bir parçası değil" dedi.

Havacılık dergisi Flightglobal'dan Ellis Taylor da bir anneden emzirdiğini kanıtlamasını istemenin "çok komik" olduğunu söyledi.

Taylor, "Bu normal değil. Bazen yetkililer, sınırları aşıyor ama bütün bu olanlar açıkçası çok aşağılayıcı. Göğüs pompasını taşıyan bir erkek olsaydı ne olacaktı? Emzirdiğini kanıtlayamayacaktı" diye konuştu.