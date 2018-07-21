Almanya'da pole pozisyonu Vettel'in

2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Almanya GP öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in oldu.

Sıralama turlarının son bölümü, tıpkı ilk iki seansta olduğu gibi kuru zeminde geçerken hava 23, pist ise 40 dereceydi.

Son bölümde Ferrari, Haas ve Renault pilotlarının yanı sıra Mercedes'ten Valtteri Bottas, Red Bull'dan Max Verstappen, Sauber'den Charles Leclerc ve Force India'dan Sergio Perez piste çıktı.

Sebastian Vettel son bölümdeki ilk turunda 1:11.539 yaparken, Valtteri Bottas 1:11.709, Kimi Raikkonen 1:11.880 ve Max Verstappen 1:12.332 yaptı.

Bitime 2.5 dakika kala sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar. Sebastian Vettel ikinci denemesinde 1:11.212 yaptı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas ikinci denemesinde 1:11.416 yapıp 0.204 saniye geride ikinci olurken, Raikkonen son virajda hata yaptı ve 1:11.547 ile 0.335 saniye geride üçüncü oldu.

Max Verstappen 0.610 saniye geride dördüncü olurken, Kevin Magnussen 0.988 saniye geride beşinci, Romain Grosjean ise 1.332 saniye geride altıncı oldu.

Nico Hulkenberg ve Carlos Sainz yedinci ve sekizinci olurken, Charles Leclerc dokuzuncu ve Sergio Perez onuncu oldu.

Almanya GP, 22 Ağustos Pazar günü TSİ 16:10'da yapılacak.