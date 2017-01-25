T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da PKK yöneticisine 3 yıl hapis cezası

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi PKK’nın Almanya’daki bir üst düzey yöneticisini 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

25 Ocak 2017 01:18

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi PKK'nın Almanya'daki üst düzey yöneticilerinden 'Kerim' kod adlı Ahmet C.'yi"yabancı bir terör örgütüne” üye olma suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 2013 yılının Haziran ayından 2014 yılının Temmuz ayına kadar Kerim kod adıyla PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi. Sanığın, Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf kentlerinde, propaganda, organizasyon ve üyelere dair işlerin koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, sanığın yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulunduğuna hükmetti. Açıklamada, dava süresince görülen 35 duruşmada, çok sayıda belgenin sunulduğu ve tanıkların dinlendiği ifade edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, sanığın örgüt içindeki üst düzey pozisyonu, daha önce PKK'nın bölge sorumlusu olarak hüküm giymiş olması ve PKK'nın Türkiye'deki insanlar için tehlike oluşturması, sanığın aleyhine karar verilmesinde etkili faktörler olarak belirtildi.

Mahkeme'nin açıklamasına göre, sanığın yöneticilik görevini üstlendiği dönemlerde ateşkes ilan edilmiş olması nedeniyle PKK'nın çok az saldırı düzenlemiş olması, ayrıca Türkler ve Kürtler arasındaki çatışmalardan sanığın kendisinin ve ailesinin doğrudan etkilenmiş olması ise kararda hafifletici neden olarak değerlendirdi.

Kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi PKK AlmanyaEyalet Yüksek Mahkemesi PKK AlmanyaAhmetTürkiye CumhuriyetiHaziranTemmuzKerimPKK AlmanyaDuisburg Bonn Köln Bielefeld Essen Bochum DortmundDüsseldorfPKKPKK TürkiyeTürkler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24