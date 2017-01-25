Almanya’da PKK yöneticisine 3 yıl hapis cezası

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi PKK'nın Almanya'daki üst düzey yöneticilerinden 'Kerim' kod adlı Ahmet C.'yi"yabancı bir terör örgütüne” üye olma suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 2013 yılının Haziran ayından 2014 yılının Temmuz ayına kadar Kerim kod adıyla PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerini yürüttüğü ifade edildi. Sanığın, Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf kentlerinde, propaganda, organizasyon ve üyelere dair işlerin koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, sanığın yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulunduğuna hükmetti. Açıklamada, dava süresince görülen 35 duruşmada, çok sayıda belgenin sunulduğu ve tanıkların dinlendiği ifade edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, sanığın örgüt içindeki üst düzey pozisyonu, daha önce PKK'nın bölge sorumlusu olarak hüküm giymiş olması ve PKK'nın Türkiye'deki insanlar için tehlike oluşturması, sanığın aleyhine karar verilmesinde etkili faktörler olarak belirtildi.

Mahkeme'nin açıklamasına göre, sanığın yöneticilik görevini üstlendiği dönemlerde ateşkes ilan edilmiş olması nedeniyle PKK'nın çok az saldırı düzenlemiş olması, ayrıca Türkler ve Kürtler arasındaki çatışmalardan sanığın kendisinin ve ailesinin doğrudan etkilenmiş olması ise kararda hafifletici neden olarak değerlendirdi.

Kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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AFP/dpa, JD/BK