Almanya'da PKK operasyonunda 5 kişi gözlatında

T24 - Almanya'da 1993 yılında yasaklanarak ''en tehlikeli terör örgütü'' ilan edilen PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Terör örgütünün uzantısı olduğu bildirilen bir derneğe baskın düzenleyen Alman polisi 5 kişiyi gözaltına aldı.



PKK'lı teröristlerin ''aidat'', ''yardım'', ''vergi'', ''bağış'' adı altında zorla para toplamaları üzerine Almanya'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşların şikayetlerini değerlendiren polis önceki gün Hannover kentinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün ''paravan'' yapılanması olduğu bildirilen bir derneğe yönelik operasyon düzenledi.



Yaklaşık 100 polisin katıldığı ve çevre güvenliğini özel timlerin sağladığı operasyon kapsamında dernekte arama yapıldı. Polis, derneğin başkanı M.K, yardımcısı R.T. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.



Aramalar sırasında ele geçen ve 21 kişinin isimlerinin, adreslerinin yeraldığı bir listeye el konuldu.



''PKK'nın finansal kaynaklarının kurutulmasına'' yönelik olarak mahkemenin ''arama'' kararı doğrultusunda harekete geçen Alman güvenlik güçleri tarafından dernekte yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, terör örgütünün propaganda faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen bilgisayarlara da el konulduğu kaydedildi.



Terör örgütüne kadro ve finansman sağlamanın önüne geçmek isteyen Federal Başsavcılık, geçen yıl Nisan ayında ''Hamza'' kod adlı Abdullah S. (43) hakkında ''Terör örgütü PKK yönetici kadrosunda yer aldığı'' iddiasıyla Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açmıştı. '



'Hamza'' kod adlı Abdullah S'yi, yasa dışı yollardan Almanya'ya terör örgütü üyesi sokabilmek için sahte belge düzenlemek, Yabancılar Yasası'nı ihlal etmek ve terör örgütüne kadro ve finansman sağlamakla suçlayan Federal Savcılığın basın açıklamasında şunlar yer almıştı:



''Tüm Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden terör örgütü PKK, Almanya'da yaşayan Kürtlerin özel yaşantısına ve dünya görüşüne müdahale etmektedir. PKK, bağış ve üyelik aidatı adı altında haraç toplamakta, haraç vermek istemeyen Kürtlere yönelik baskı, tehdit, kaçırma ve şiddet uygulamaktadır.''





Operasyonlar 2009'dan bu yana sürüyor



Alman güvenlik güçleri tarafından 2009 yılından bu güne kadar terör örgütüne kadro ve finansman teminine yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen 150'yi aşkın dernek, ev ve işyerine yönelik operasyonlar düzenlendi.



Bu operasyonlarda tutuklanan çok sayıda örgüt mensubu ''terör örgütüne üye olmak, haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak, adam dövmek, yaralamak, yasaklı örgüte ait yayınları satmak, terör örgütüne kadro temin etmek, insan kaçakçılığı, dernekler yasasını ihlal etmek, sahtecilik'' gibi suçlardan hapis cezasına çarptırıldı.





