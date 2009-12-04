Almanya'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

T24 - Almanya'da ''en tehlikeli örgüt'' olarak nitelendirilerek faaliyetleri 1993 yılından itibaren yasaklanan PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Terör örgütüne kadro ve finansman desteği sağladıkları bildirilen 11 kişi gözaltına alındı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşların son dönemde PKK'lı teröristlerin ''haraç'' ve ''uyuşturucu ticareti'' faaliyetlerine yönelik artan şikayet ve ihbarları sonrasında harekete geçen güvenlik güçleri, önceki gün Aschaffenburg, Elsenfeld, Erlenbach ve Lutzelbach kentlerindeki PKK'nın kontrolünde faaliyet gösterdiği belirtilen dernekler ile teröristlerin gizlendikleri evlere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.



Polis ve özel timler tarafından ''Dernekler Yasasına muhalefet'' ve ''terör örgütüne finansman ve kadro temini'' suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında dernek başkanı M.Ö. ile yardımcıları M.S, A.E, M.B, M.Ç, D.A'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Operasyon yapılan dernek binası ve evlerde yapılan aramalarda, terör örgütünün ''haraç'' ve ''uyuşturucu ticaretinden'' sağladığı belirlenen 50 bin avro ile örgütünün propaganda faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen bilgisayarlara, PKK sembollerine, Abdullah Öcalan posterlerine ve çok sayıda örgütsel dokümana da el konulduğu kaydedildi.



Yakalanan kişilerin ''yasaklı terör örgütüne üye olmak'', ''terör örgütüne finansman ve kadro sağlamak'', ''izinsiz gösteri düzenlemek ve kamu düzenine zarar vermek'' gibi çeşitli suçlamalarla yargı önüne çıkarılacağı bildirildi.

