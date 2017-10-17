Almanya'da peşmerge tartışması

Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında Kerkük nedeniyle yaşanan gerginlik sürerken, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan peşmergelere verilen eğitimle ilgili açıklama geldi. Savunma Bakanlığı peşmergelere Alman ordusunun 2014'ten bu yana verdiği eğitimin Cuma günü itibarıyla askıya alındığını bildirdi. Açıklamada, eğitime yeniden başlanmasının bölgedeki duruma bağlı olduğu belirtildi.

Alman ordusu 2014 yılından bu yana ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak Kuzey Irak'ta peşmerge güçlerini eğitiyor. Alman ordusundan 150 asker peşmergenin eğitimi kapsamında görev yapıyor. Bu eğitmenler Erbil'de bulunuyor.

Savunma Bakanlığı peşmergeyi eğitmek amacıyla Erbil'de bulunan Alman askerlerinin güvenliği konusunda bir değişiklik olmadığını, gerginliğin yaşandığı Kerkük'te ise Alman askerinin bulunmadığını vurguladı.

Alman ordusunun peşmergeye verdiği askeri eğitim misyonunun süresi 2018 Ocak ayı sonunda bitiyor. Almanya'da yeni hükümetin kurulması görüşmelerinin uzun sürebileceği, bu nedenle misyonun süresinin üç ay uzatılabileceği belirtiliyor. Konu yarın Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kabinenin peşmergenin eğitim misyonunun yanı sıra yıl sonu ya da Ocak sonunda süresi sona erecek toplam yedi yurtdışı misyonunun süresini üç ay uzatması bekleniyor. Kabinenin misyonların süresini uzatması halinde Federal Meclis'in de buna onay vermesi gerekiyor.

SPD misyonun uzatılmasına karşı

Ancak hali hazırdaki hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) peşmergenin eğitilmesi misyonun uzatılmasına sıcak bakmıyor. Federal Meclis Savunma Komisyonu'nun Sosyal Demokrat Partili Başkanı Wolfgang Helmich, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "IŞİD'e karşı Kuzey Irak'ta verilen mücadele kazanılmış görünüyor. Böylece Alman ordusunun misyonu tamamlanıyor" dedi. Irak‘ın kuzeyinde gerilimin giderek tırmandığını söyleyen Helmich, Alman ordusundan eğitmenlerin iç çatışmalara çekilebileceği uyarısında bulundu.

Sosyal Demokrat Parti savunma uzmanı Thomas Hitschler de Bild gazetesine verdiği demeçte, Alman hükümetinden Almanya'nın silahlandırdığı ve eğittiği peşmerge güçlerinin Kerkük gerginliğinde yer alıp almadığı konusunu açıklığa kavuşturmasını talep etti. Hitschler ayrıca Irak hükümetinin peşmergenin Alman ordusunca eğitilmesini desteklemeye devam edeceği konusunun da şüpheli olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Partili politikacı, bölgedeki Alman askerlerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde Alman askerlerinin peşmergeyi eğittiği misyonun uzatılmasına sıcak bakmadıklarını vurguladı.

Alman ordusunun yurt dışı misyonları

Alman ordusu peşmergenin eğitim misyonunun yanı sıra IŞİD'le mücadele koalisyonu çerçevesinde görev yapıyor. IŞİD'le mücadelede yaklaşık bin 200 Alman askeri görev yapıyor.Türkiye ile İncirlik Üssü'nde yaşanan anlaşmazlığın ardından IŞİD'le mücadelede görev yapan Tornado jetleri ile yakıt ikmal uçakları Ürdün'de konuşlandırılmıştı. Alman ordusuna ait Awacs keşif uçakları ise NATO misyonu çerçevesinde Konya'daki üste görev yapmaya devam ediyor. Alman askerleri bunun yanı sıra Afganistan'da 2015 sonundan bu yana ağırlıklı olarak Afgan askerlerinin eğitildiği misyonda yer alıyor. Akdeniz'de "Sea Guardian" adlı gemi ve uçakların gözetlendiği misyonda ise 650 Alman askeri görev yapıyor. Alman ordusu bunun yanı sıra Mali'de BM Mali Çok Boyutlu Birleşik İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında askerlerin eğitiminde yer alıyor.

AFP, HT/BK

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