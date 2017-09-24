Almanya’da peçeyle araba kullanma yasağı

Almanya’da sürücülerin yüzün tamamını ya da göz, burun veya ağzın büyük bölümünü kapatan maske takması, burka ya da nikap (peçeli çarşaf) giyerek araba kullanması yasaklandı. Yasağa uymayanlara 60 avro para cezası verilmesi öngörülüyor.

Yasak, kask takma zorunluluğu bulunan motosiklet sürücüleri için geçerli değil.

Yasakla trafikteki sürücülerin özellikle radar gibi kontrollerde daha iyi gözetlenebilmesi amaçlanıyor.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanvekili Nurhan Soykan, Müslümanların giderek artan bir şekilde tehlike olarak görüldüğünü ve bu sağ eğilimin yasamayı baskı altına aldığını kaydederek, seçim dönemlerinde bu eğilimin daha belirgin hale geldiğini savundu.

Trafikte bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını öne süren Soykan, şimdiye kadar burka ya da nikaplı bir kadının kıyafeti nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğine dair bir vakaya rastlanmadığını belirterek, bu yönetmelikle trafikte güvenlikten çok sembol politikasının söz konusu olduğunu söyledi.