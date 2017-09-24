T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da peçeyle araba kullanma yasağı

Yasak, kask takma zorunluluğu bulunan motosiklet sürücüleri için geçerli değil

24 Eylül 2017 13:29

Almanya’da sürücülerin yüzün tamamını ya da göz, burun veya ağzın büyük bölümünü kapatan maske takması, burka ya da nikap (peçeli çarşaf) giyerek araba kullanması yasaklandı. Yasağa uymayanlara 60 avro para cezası verilmesi öngörülüyor.

Yasak, kask takma zorunluluğu bulunan motosiklet sürücüleri için geçerli değil.

Yasakla trafikteki sürücülerin özellikle radar gibi kontrollerde daha iyi gözetlenebilmesi amaçlanıyor.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanvekili Nurhan Soykan, Müslümanların giderek artan bir şekilde tehlike olarak görüldüğünü ve bu sağ eğilimin yasamayı baskı altına aldığını kaydederek, seçim dönemlerinde bu eğilimin daha belirgin hale geldiğini savundu.

Trafikte bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını öne süren Soykan, şimdiye kadar burka ya da nikaplı bir kadının kıyafeti nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğine dair bir vakaya rastlanmadığını belirterek, bu yönetmelikle trafikte güvenlikten çok sembol politikasının söz konusu olduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

almanyakaskburkapeçetrafikyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24