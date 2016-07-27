Almanya'da patlama



İlk bilgilere göre olay Bavyera eyaletindeki Nürnberg kenti yakınlarındaki Zirndorf'ta meydana geldi. Bavyera Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (BR) haberine göre, güçlü bir patlama üzerine bir bahçeye giden görgü tanıkları, burada yanmakta olan bir bavul buldular. Patlamanın meydana geldiği bölgenin yakınlarında Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) ait bir bina bulunuyor.

Polis kaynaklarına dayandığı açıklanan haberde, bavulda çok sayıda sprey teneke kutu yer aldığı belirlendi. Görgü tanıkları olay yerinden çok sayıda kişinin koşarak uzaklaştığını gördüklerini söyledi. Olayda ölen ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

Mittelfranken emniyet müdürlüğünün sözcüsü ise polisin olay yerinde araştırmalarına başladığını, muhtemel zanlıları yakalamak için çalışma yürütüldüğünü belirterek patlama haberini henüz doğrulayamayacaklarını açıkladı.

Almanya'da peş peşe saldırılar

Würzburg'da 18 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen saldırıda, 17 yaşındaki bir mülteci banliyö treninde elindeki baltayla beş kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Afganistan veya Pakistan kökenli olduğu tahmin edilen saldırgan, kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürüldü. IŞİD saldırıyı üstlendi.

Münih'te 22 Temmuz Cuma günü düzenlenen saldırıda, 18 yaşında İran asıllı bir Alman vatandaşı elindeki silahla ateş ederek, dokuz kişiyi öldürdü ve intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü belirlenen failin cinnet geçirdiği tahmin ediliyor.

Reutlingen'de 24 Temmuz Pazar günü, 21 yaşındaki bir Suriyeli Polonyalı iş arkadaşını bıçaklayarak, ölümüne yol açtı. Olayın faili kaçarken beş kişiyi daha yaraladı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor, ancak cinayetin nedeni henüz bilinmiyor.

Ansbach'ta 24 Temmuz Pazar günü 27 yaşındaki bir Suriyeli'nin müzik festivali sırasında sırt çantasındaki bombayı patlatması sonucunda 12 kişi yaralandı, saldırgan ise öldü. IŞİD, saldırganın kendi "askerlerinden" biri olduğunu duyurdu.