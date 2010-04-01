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Dünya

Almanya'da paskalya yürüyüşleri

Almanya'da yarın başlayacak ve 4 gün sürecek Paskalya tatili dolayısıyla geleneksel Paskalya yürüyüşleri düzenlenecek.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Frankfurt kentindeki Paskalya yürüyüşlerini organize eden dernek tarafından yapılan açıklamada, aralarında Hamburg, Dortmund, Heidelberg, Biberach ve Frankfurt'un da bulunduğu 70'ten fazla kentte düzenlenecek yürüyüşlerin çoğunlukla Cumartesi ve Pazartesi günleri yapılacağı kaydedildi.


Paskalya tatili süresince geleneksel olarak dünyada barışın korunması amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin bu yıl ağırlıklı olarak Afganistan'daki askeri operasyonlara son verilmesi ve nükleer silahların kaldırılması için yapılacağı bildirildi.


Almanya'da yarın başlayacak Paskalya tatili nedeniyle polis de sürücülere uyarıda bulunarak, sürücülerin trafik sıkışıklıklarını hesaba katmasını ve sabırlı olmasını istedi.

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