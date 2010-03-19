Almanya'da otobüs yasağı kalkıyor

T24 - Almanya'da otobüsle şehirlerarası yolculuğu sınırlayan 1931 tarihli yasanın yakında kalkacak olması sadece tren ve uçağa binmek zorunda olan Almanlar için yeni ve daha ucuz bir alternatif yaratacak.



Almanya’da Stuttgart’tan Münih’e gitmek istediğinizde bunu sadece uçak ya da trenle yapabilirsiniz. 1931 tarihli ‘Yolcu Taşıma Yasası’nın 13’ncü maddesi, şehirlerarası otobüsle ulaşıma, olağanüstü bir durum olması ya da demiryolları işletmesinin buna itiraz etmemesi durumunda izin veriyor. Ancak bu imtiyaz, hükümetin koalisyon sözleşmesine göre en geç 2011 yılına kadar kalkacak. Bu, çok yakında Almanya’da örneğin Hamburg-Berlin arasındaki tarihi karayolu güzergâhlarına yenilerinin ekleneceği anlamına geliyor.





Tipik otobüs garı



Berlin’deki merkez otobüs garının bekleme salonunda yolcular plastik turuncu sandalyelerde oturmuş, kimileri açık olan tek gişeden bilet kimileri küçük büfeden dergi ya da şekerleme satın alıyor. Latin Amerika ya da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki otobüs garlarını bilenler kendilerini Almanya’nın başkentinde değil de bir üçüncü dünya ülkesinde sanabilir. Rüzgârlı havada gri sac oluklu çatının altında bekleyen otobüsleri ve yolcuları saymazsak.





Yolcular memnun



Hamburg’a dönmeye hazırlanan Anne Künne ve onu yolcu etmeye gelen kızı Petra bu durumdan şikâyetçi değil. Anne-kız motoru çalışır vaziyetteki otobüsün yanında birbirine sarılmış beklerken neden otobüsü tercih ettiklerini şöyle açıklıyorlar. Önce anne Anne Künne konuşuyor: “Çok ucuz olduğu için. Hele trenle karşılaştırıldığında. Tren muazzam pahalı. Hem yolculuk tarihim belliyse otobüs yolculuğu için çok daha uygun fiyata altı hafta öncesinden de bilet alabilirim." Kızı Petra'nın düşünceleri ise şöyle: "Bagajlar için de çok uygun. Trende bavullarınızı dar koridorlarda sürüklemek ölüm. Ama burada kolayca otobüsün bagajına verip inince alıyorsunuz. Oraya buraya sürüklemektense bu çok daha pratik."



Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Almanya'da şehirlerarası toplu taşımada en yaygın ulaşım aracı tren.



Yaşlı kadın normal ücreti 43 euro olan Berlin-Hamburg yolculuğuna bir de erken rezervasyon yaptırdığı için gidiş-dönüş 19 euro ödemiş. Tren fiyatı ise 140 euro.





Çevre dostu modern otobüsler



Otobüsler Almanya’da hem en çevre dostu hem de en güvenli ulaşım aracı. 100 km’de 30 litrenin altında yakan modern araçların yolcu başına karbondioksit ve diğer zararlı gaz salınım oranı da tren yolculuğundakinden daha düşük. Tek dezavantajı biraz daha yavaş olması.





Az sayıdaki firmadan biri de "Autobahnexpress"



Ancak "Autobahnexpress" adlı otobüs şirketinin sahibi Constantin Pitzen hiç de öyle düşünmüyor. Pitzen 2009 yılında kurduğu firmasıyla Brandenburg eyaleti başkenti Potsdam’dan Halle-Leipzig havaalanına ve eyaletin diğer şehirlerine otobüs seferleri düzenliyor. Pitzen işletme müsaadesi alabilmek için bir yıl uğraşmış. 39 yaşındaki firma sahibi 1931 yılından kalma bu eski yasanın değişecek olmasından memnun. Constantin Pitzen'in görüşleri şöyle: "İşletmecilik açısından baktığınızda biz bu kanunun daha açık ve şeffaf düzenlemeleri olsun isterdik. Şu anda işleyiş o kadar kötü ki. Ortada yasal bir belirsizlik olduğundan işletme müsaadesi konusunda yasa her bölge tarafından farklı yorumlanıyor. Bu yüzden kimse otobüs işletmeciliği yapmaya cesaret edemiyor."



Ancak taşıdığı yolcu sayısının her geçen gün artıyor olması bu otobüs işletmesinin doğru yolda olduğunu gösteriyor.





