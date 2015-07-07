Almanya'da ortaokulda 'seksi kıyafet' yasağı

Almanya’da Baden Württemberg Eyaleti’nin Karaormanlar bölgesinde yer alan Horb-Altheim kentindeki bir ortaokul, kız öğrencilerin okula 'açık ve seksi kıyafetle'rle gelmelerini yasakladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, alınan yasak kararı, velilere mektupla bildirildi. Schwarzwälder Boote gazetesinin bildirdiğine göre, velilere gönderilen mektupta, kız öğrencilerin hotpan olarak adlandırılan kısa pantolon, mini etek ve göbeği açıkta bırakan giysilerle gelmelerinin, erkek öğrencilerin dikkatini çektiği ve okulda huzuru bozduğu gerekçesiyle yasaklandığı duyuruldu.

Büyük beden tişört giydirilecek

Son dönemlerde okulda kızlar arasında seksi giyim tarzının arttığına dikkat çekilen mektupta, okulun öğrenci ve velilerin de katkı vermeleri ile giyim kuşama bir düzen getirmek istediği bildirildi. Okulda belirli bir düzenin oluşmasının zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilen mektupta, yasağa uymayan öğrencilere büyük beden tişört giydirilerek, seksi görünmelerinin önleneceği bildirildi.

Karar tartışma başlattı

Karar sosyal medyada tartışma başlattı. Kızların giysilerinin yasaklanması yerine, erkeklerin kadınlara seks objesi gibi bakmalarının önlenmesini isteyenler kadar, okul üniformalarının sorunu çözeceğini söyleyenler hatta, kızların kıyafetlerini eleştirenlerin cinsel yönden problemli olduklarını savunanlar da var.

Eyaletin Heidenheim, Würzburg ve Stuttgart kentlerinde de bazı okulların aşırı seksi kıyafetlere sınırlama getirdiği belirtiliyor. Katolik Baden Württemberg Eyaleti’nde öğrencilere yönelik kıyafet zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, okul yönetimi aşırıya kaçmamak kaydıyla düzenleme yapma imkanına sahip.