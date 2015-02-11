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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da operasyon

Stuttgart ve Bremen'de İslamcı çevrelere yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 100'den fazla polis görev aldı.

11 Şubat 2015 11:37


Stuttgart Savcılığı tarafından verilen bilgiye göre, operasyon kapsamında Baden-Württemberg eyaletindeki 5 ev, 5 işyeri, 2 büro, bir cami derneği ve bir atölye arandı. IŞİD ve Cabhat El Nusra taraftarı olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili operasyon çerçevesinde Bremen'de de aramalar yapıldı.

Yaşları 28 – 42 arasındaki 5 zanlı, Suriye'de Esad rejimine karşı savaşan cihatçılara tıbbi ve diğer malzemelerle destek vermekle suçlanıyor. Zanlıların 2013 Ocak ayı ile 2014 Şubat aylarını kapsayan dönemde toplam 4 kullanılmış ambulansı ilgili yardım malzemeleriyle donatarak Türkiye üzerinden terör örgütlerine ulaştırdığı iddia ediliyor. Ayrıca cami derneğinde bağış için yardım çağrısı yapıldığı ve afişlerle kampanya yürütüldüğü öne sürülüyor.

Aramalarda muhtelif dökümanın yanı sıra harici bellek ve cep telefonlarına da el konulduğu belirtildi.

Zanlıların Almanya'da herhangi bir somut eylem hazırlığında olmadığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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StuttgartBremenSavcılığıBaden-WürttembergCabhat NusraSuriye EsadOcakTürkiyeAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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