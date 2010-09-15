-ALMANYA'DA OKULLARDA İSLAM DİN DERSİ BERLİN (A.A) - 15.09.2010 - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki okullarda 2012 yılından sonra İslam din dersi düzenli olarak okutulacak. Aşağı Saksonya eyaletinin Eğitim Bakanı Bernd Althusmann, yeterli derecede Müslüman öğrencinin gittiği okullarda 2012 yılından sonra İslam din dersinin düzenli bir ders olarak okutulmasına başlanabileceğini söyledi. Althusmann, eyalette yaklaşık 2 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 42 ilkokulda İslam din dersinin model proje olarak düzenlendiğini, yeteri derecede öğretmenin bulunması durumunda daha yüksek seviyedeki okullarda da bu dersin verilmesine başlanabileceğini, ancak henüz bu durumda olmadıklarını belirtti. Şimdiye kadar düzenli İslam din dersinin verilmesi için müfredatının hazırlanması konusunda muhatap eksikliği olduğuna dikkati çeken Althusmann, bu konuda Müslüman birliklerinin anlaşması ve müfredatın yasalardaki şartlara uyması gerektiğini kaydetti. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Yakup Tufan, Althusmann'ın bu konudaki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu derslerin Almanya genelinde düzenlenmesi için çalıştıklarını ifade etti. Berlin, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde de Aşağı Saksonya'daki gibi benzer projelerin yapıldığı, Kuzey-Ren Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletinde İslam din bilgisi (İslamkunde) derslerinin verildiği bildirildi.