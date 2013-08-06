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Dünya

Almanya'da okullarda et kavgası

Yeşiller Partisi'nden Katrin Göring-Eckardt, Berlin'de yaptığı konuşmada, perşembe günleri okul yemekhanelerinde öğrencilere vejetaryen yemek sunulmasını önerdi

06 Ağustos 2013 13:10

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin okul yemekhanelerinde öğrencilere haftada bir gün etsiz yemek verilmesi yönündeki önerisi, diğer partilerden kabul görmedi.

Yeşiller Partisi'nden Katrin Göring-Eckardt, Berlin'de yaptığı konuşmada, perşembe günleri okul yemekhanelerinde öğrencilere vejetaryen yemek sunulmasını önerdi. Siyasetçi, pek çok kentte ve şirkette bu yönde uygulamalar olduğunu belirterek, “Her gün iki hamburger yemeye gerek yok” şeklinde konuştu.

Bu uygulamanın kesinlikle zorunlu tutulmaması gerektiğinin altını çizen Göring - Eckardt, siyasetin teşvik edici bir rol oynayarak menülerin daha çeşitli hazırlanmasına ön ayak olabileceğini ifade etti.


Yılda 60 kilo et


Bir Alman vatandaşının yılda ortalama 60 kilogram et tükettiğine dikkat çeken Göring-Eckardt, et tüketiminin azaltılmasının endüstriyel hayvancılık ve gıda skandallarının azaltılması bakımından da önemli bir adım olacağını vurguladı.

Yeşiller, eylül ayında yapılacak federal meclis seçimlerinin ardından iktidara gelmeleri halinde, ‘Veggie-Day' olarak adlandırdıkları et ve et ürünlerinin yer almadığı menülerin hazırlanacağı yemekhane gününü uygulamaya koymayı hedefliyor.


Diğer partilerden tepki


Ancak Yeşiller'in bu önerisi diğer partilerden onay almadı. Hrıstiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Almanya Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı İlse Aigner, “Dengeli bir beslenmeye ihtiyacımız var. Et de bunun bir parçası” sözleriyle tepki gösterdi.

İktidarın küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nden Rainer Brüderle de “Bunun arkasından ne gelecek: Elyaf günü, bisiklet günü ve yeşil tişört günü mü?” dedi. Brüderle, “İnsanlar ne zaman et, ne zaman sebze yiyebileceklerini kararlaştırabilecek kadar zeki” değerlendirmesinde bulundu. Sol Parti'den Matthias Höhn de ‘Yeşil bir eğitim diktatörlüğüne' karşı olduğunu ifade etti.


Erkekler çok et tüketiyor


Sağlık sigortası Techniker Krankenkasse, Şubat ayında yayımladığı raporunda Almanya’da vatandaşların, özellikle de erkeklerin önerilen miktarın üzerinde et ve et ürünleri tükettiğine dikkat çekmişti.

Çevre örgütleri, et tüketiminin yüksek düzeyde olmasının yalnızca insan sağlığı ile ilgili olmadığı, hayvancılık için daha fazla arazi kullanımına yol açtığı ve atmosfere zararlı sera gazı salınımını da tetiklediği uyarısında bulunuyor.


DW Türkçe

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