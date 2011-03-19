-ALMANYA'DA NÜKLEER SANTRALLERİN KAPATILMASI İÇİN GÖSTERİLER SÜRÜYOR HAMBURG (A.A) - 19.03.2011 - Almanya'da nükleer santrallerin kapatılması için ülkenin çeşitli bölgelerinde yapılan gösteriler devam ediyor. Hamburg kentinde bir enerji şirketine ait binanın önünde düzenlenen ve binin üzerinde kişinin katıldığı gösteride, Japonya'daki nükleer faciaya dikkat çekilerek, Almanya'nın kuzeyinde bulunan Brunsbüttel ve Krümmel nükleer santrallerinin hemen kapatılması istendi. Lübeck kentinde düzenlenen ve yüzlerce kişinin yer aldığı gösteride de, Almanya'daki tüm nükleer santrallerin kapatılması yönünde çağrıda bulunuldu. Bayvera eyaletinin Landshut kentinde düzenlenen gösteriye çevre kentlerden de çok sayıda kişinin katıldığı ve protestocuların eyalette bulunan ''Isar 1'' adlı nükleer santralin hemen kapatılmasını istediği ifade edildi.