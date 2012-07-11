Almanya'da nükleer atık önerisi

Federal Çevre Bakanı Peter Altmaier uzun süredir yanıt arayan Almanya'da nükleer atıklar için nihai bir depo bulunması sorununun çözümü için yeni bir öneri sundu.

Die Welt gazetesinin haberine göre, Federal Çevre Bakanı Peter Altmaier Almanya'da nükleer atıkların toplanacağı nihai bir deponun oluşturulmasını koordine edecek bir “Nükleer Güvenlik Dairesi” kurulmasını önerdi.

Habere göre kurulması önerilen yeni federal daire, nükleer atıklarla ilgili bilimsel araştırmalar, değerlendirme ve inceleme kriterlerinin belirlenmesi ve bölgesel keşiflerden sorumlu olacak. Nükleer atıkların toplanacağı nihai deponun nerede olacağı sorusuna da söz konusu dairenin 2027 yılına kadar bir yanıt bulması öngörülüyor.

Öneride hâlihazırda nükleer atıkların geçici olarak depolandığı Gorleben'in ise diğer potansiyel nihai depolardan biri gibi değerlendirilmesi öngörülüyor.

Almanya, uzun yıllar Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Gorleben'de bulunan eski bir tuz madenini depo olarak kullandı. Ancak burasının depo olarak kullanılmak için ne kadar uygun olduğu hâlâ tartışma konusu. Öneride Gorleben'de devam eden araştırma ve inceleme çalışmalarının da yılsonuna kadar tamamlanması gerektiği kaydediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)