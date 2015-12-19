Almanya’da Noel affı

Alman eyaletlerinin adalet yetkilileri, Noel öncesinde geleneksel

af kapsamında çok sayıda hükümlünün serbest

bırakılmasını kararlaştırdı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 650'den fazla tutuklunun aftan yararlandığı belirtildi.

Eyalet adalet bakanlığından yapılan açıklamada, salıverilenlerin çoğunun açık hapishanelerde

tutulan kişiler

olduğu kaydedildi.

Af kararı genellikle eyaletlere bırakılıyor. Ancak şiddet ya da cinsel suçlardan hapiste bulunanlar genellikle bu

aftan yararlanamıyor.

Rheinland-Pfalz eyaletinde de 100 kadar kişinin aftan yararlandığı

kaydedildi.

Bavyera eyaleti ise genellikle tutukluları af kapsamında serbest

bırakmıyor. Saksonya eyaleti de benzer bir

politika izlese de bu yıl sonunda serbest bırakılması öngörülenlerin Noel öncesi bırakılacağını duyurdu.

