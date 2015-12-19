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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da Noel affı

Alman hapishanelerindeki yüzlerce tutuklu geleneksel Noel öncesi af kapsamında salıverildi.

19 Aralık 2015 13:57

Alman eyaletlerinin adalet yetkilileri, Noel öncesinde geleneksel
af kapsamında çok sayıda hükümlünün serbest
bırakılmasını kararlaştırdı.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 650'den fazla tutuklunun aftan yararlandığı belirtildi.
Eyalet adalet bakanlığından yapılan açıklamada, salıverilenlerin çoğunun açık hapishanelerde
tutulan kişiler
olduğu kaydedildi.
Af kararı genellikle eyaletlere bırakılıyor. Ancak şiddet ya da cinsel suçlardan hapiste bulunanlar genellikle bu
aftan yararlanamıyor.
Rheinland-Pfalz eyaletinde de 100 kadar kişinin aftan yararlandığı
kaydedildi.
Bavyera eyaleti ise genellikle tutukluları af kapsamında serbest
bırakmıyor. Saksonya eyaleti de benzer bir
politika izlese de bu yıl sonunda serbest bırakılması öngörülenlerin Noel öncesi bırakılacağını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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