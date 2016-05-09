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Dünya

Almanya'da Neo-Nazi'ler sokağa indi: Mültecileri istemiyoruz!

Almanya'da Merkel'e yönelik protestolar artarak devam ediyor

09 Mayıs 2016 11:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği’nin (AB) vize muafiyeti için terörle mücadele yasasında değişiklik şartına karşı, “Terör saldırısı altındayken kusura bakmayın biz bir şey değiştirmeyeceğiz. Siz yolunuza biz yolumuza” sözlerinin yankıları devam ediyor. Almanya’nın en önemli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine ile Welt am Sonntag dün manşetlerinde bu konuya yer verdi. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Frankfurter Allgemeine, “Türkiye endişelendiriyor”, Welt am Sonntag ise “Erdoğan, Merkel ve Avrupa Birliği’ni parmağında oynatıyor” başlığını kullandı. Berlin'de sokağa inen Neo-Naziler grubu da mülteci karşıtı eylemler yaptı.

 

"Anahtar ülke demeyelim"

 

Erdoğan’ın sözleri Alman siyasi çevrelerinde de tartışılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi olan Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) üyesi ve Alman Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, “Artık Türkiye’den mülteci krizinde anahtar ülke diye söz etmeyelim. Büyük ölçüde Ahmet Davutoğlu’nun şekillendirdiği AB-Türkiye mülteci anlaşması krizin çözümünde bir temel taşı olabilir. Ancak bu, Davutoğlu’nun istifasından sonra Türkiye’nin anlaşmaya uyması durumunda işler“ dedi. Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı ve CDU üyesi Elmar Brok, Türkiye’de bir güç mücadelesinin sona erdiğini belirterek, “Bu nedenle birkaç gün bekleyip ondan sonra sakin biçimde Türkiye ile oturup sonuçları konuşmalıyız” dedi. Avrupa Parlamentosu’nda Sosyal Demokrat Partilerin Grup Başkanvekili ve Alman Sosyal Demokrat Partisi üyesi (SPD) Knut Fleckenstein ise, “Eğer Türkiye terörle mücadele yasasını değiştirmezse, o zaman biz sosyal demokratlar olarak vize muafiyetine evet demeyiz” diye konuştu.

 

Neo-Naziler Merkel'i protesto etti

 

Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün Neo-Nazi grup ile “Nazisiz ittifak” adlı grubun gösterilerinde 13 polis yaralandı. Ana tren istasyonu etrafında toplanan yaklaşık 2 bin neo-Nazi, “Merkel gitmeli-Halk biziz” adlı protesto gösterisi düzenledi. Gösteride, Neo-Naziler hükümetin sığınmacı politikalarını eleştirdi. Öte yandan “Nazisiz İttifak” adlı oluşum tarafından düzenlenen karşıt gösteride ise neo-Naziler protesto edildi. İki grup zaman zaman karşı karşıya geldi ve sözlü sataşmalar yaşandı. Daha sonra birbirlerine şişe fırlatan göstericilere polis biber gazı kullanarak müdahale etti. Gösterilerde park halindeki 3 araç zarar gördü. Olaylarda 13 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

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