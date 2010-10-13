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Dünya

ALMANYA'DA ''NAZİZM'' HORTLUYOR BERLİN (A.A)

13 Ekim 2010 15:54

-ALMANYA'DA ''NAZİZM'' HORTLUYOR BERLİN (A.A) - 13.10.2010 - Almanya'da yapılan bir araştırma, ekonomik krizin bir sonucu olarak ülkede aşırı sağcılığın arttığını ortaya koydu. Alman Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapılan ve bugün sonuçları Berlin'de açıklanan araştırmaya göre, her 3 Alman'dan biri, ülkesinin "fazlaca yabancılaştığına" inanıyor ve her 10 kişiden biri ülkede diktatörlük istiyor. Araştırmada, ağırlıklı olarak ekonomik krizin etkisi ile ülkedeki aşırı sağcı sloganları destekleyenlerin sayısının artmakta olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten Leipzig'li akademisyenler Elmar Braehler ve Oliver Decker, ülkede dramatik gelişmelerin yaşandığını savunarak, bu yıl demokrasi karşıtı ve ırkçı görüşlerde belirgin bir artış kaydedildiğini söyledi.

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