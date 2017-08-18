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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Müslümanlara yönelik şiddet artıyor

Almanya'daki Müslümanların hedef oldukları taciz ve saldırılarda artış kaydedildi. Vakalarda şiddetin dozunun da arttığı tespit edildi.

18 Ağustos 2017 14:07

Almanya'da Müslümanlara yönelik taciz ve saldırılarda şiddet unsurunun arttığı bildirildi. "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesinin, Sol Parti soru önergesine Federal Hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı habere göre yılın ikinci çeyreğinde meydana gelen İslam düşmanı saldırılarda 16 kişi yaralandı. Yılın ilk üç ayında sadece iki yaralama olayı kaydedilmişti. Saldırıların hemen hepsinin aşırı sağcılarca gerçekleştirildiği ve saldırganlardan bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis ve iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı kayıtlarına göre aynı dönemde İslam kuruluşlarına ve Müslümanlara karşı 192 ayrı suç işlendi. Bu rakam yılın ilk üç ayında 200 olarak kaydedilmişti. Resmi makamlar bu gibi şiddet eylemlerini yıl başından bu yana 'İslam karşıtı' suçlar olarak sınıflandırdığı için Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını bir önceki yılla kıyaslama imkânı bulunmuyor.

Şiddetin dozu artıyor

Almanya'da yaşayan Müslümanlar ve Müslüman sığınmacılara yönelik karşı sosyal medya üzerinden yapılan nefret içerikli paylaşımların yanı sıra tehdit mektupları, başörtülü kadınlara ve Müslüman erkeklere saldırı, mülke zarar verme ve ev duvarlarına yazılan Nazi sloganları istatistiklere suç unsuru olarak yansıyor.

Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke 'Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesine yaptığı açıklamada 'İslam düşmanı suçlarda azalma olmadığı ve Müslümanlara yapılan saldırılarda şiddet arttığı için tehlikenin geçtiğinin söylenemeyeceğini' belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, kna/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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