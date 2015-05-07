'Almanya'da Müslümanlara saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı'

Almanya'da emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda Müslümanlara yönelik saldırı planladıklarından şüphelenilen 4 aşırı sağ örgüt üyesi gözaltına alındı.

Federal savcılık, 'aşırı sağcı terör örgütüne' üye kişilerin kısa zaman önce patlayıcı yapımnda kullanılan malzemeler ele geçirdiğini, bu yüzden de operasyon kararının alındığını söyledi.

Açıklama, "Şüphelilerin ne zaman ve nasıl eyleme geçmeyi planladığı konusu üzerinde soruşturma devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kendisini 'Geleneksel Toplum' olarak adlandıran örgüte üye olduğu belirtilen birisi kadın dört şüphelinin yüksek patlama gücüne sahip yanıcı fişekler ele geçirdiği belirtildi.

Alman Der Spiegel gazetesi 'Geleneksel Toplum' örgütünün neo-Nazi eğilimleri olan bir yapılanma olduğunu belirtiyor. Örgütün bayrağında bir tank ve altında da iki kafatası bulunuyor. Örgütün kullandığı slogan ise 'Tek kurşun yetmez'.