T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Almanya'da Müslümanlara saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı'

'Geleneksel Toplum' örgütünün neo-Nazi eğilimleri olan bir yapılanma olduğunu belirtiliyor

07 Mayıs 2015 10:53

Almanya'da emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda Müslümanlara yönelik saldırı planladıklarından şüphelenilen 4 aşırı sağ örgüt üyesi gözaltına alındı.

Federal savcılık, 'aşırı sağcı terör örgütüne' üye kişilerin kısa zaman önce patlayıcı yapımnda kullanılan malzemeler ele geçirdiğini, bu yüzden de operasyon kararının alındığını söyledi.

Açıklama, "Şüphelilerin ne zaman ve nasıl eyleme geçmeyi planladığı konusu üzerinde soruşturma devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kendisini 'Geleneksel Toplum' olarak adlandıran örgüte üye olduğu belirtilen birisi kadın dört şüphelinin yüksek patlama gücüne sahip yanıcı fişekler ele geçirdiği belirtildi.

Alman Der Spiegel gazetesi 'Geleneksel Toplum' örgütünün neo-Nazi eğilimleri olan bir yapılanma olduğunu belirtiyor. Örgütün bayrağında bir tank ve altında da iki kafatası bulunuyor. Örgütün kullandığı slogan ise 'Tek kurşun yetmez'.

ETİKETLER

almanyamüslümanlarsaldırıtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24