Almanya'da Müslüman parti kuruldu!

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Hepimiz Almanız ama...





İlk tepkiler olumlu

11 Eylül’de Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yapılacak yerel seçimlere katılma şartlarını yerine getiren ve seçimlere katılması kesinleşen partilerin isimleri eyalet seçim kurulunca açıklandı. Seçimlere Osnabrück Bölgesi’nden katılacak olan “Muslemisch Demokratische Union” (Müslüman Demokratik Birlik) partisinin kurucusu ve listebaşı adayı 38 yaşındaki Erhat Toka, “Uyumu kışkırtma konusu olarak kullanmayan, gerçek uyum ve eşit hak isteyen herkes potansiyel seçmenimiz” dedi.Müslümanların Almanya’da ciddi bir dışlanmayla karşı karşıya olduğunu öne süren Erhat Toka, şöyle konuştu: “Hepimiz Almanız ama inançlarımızdan ötürü ayrımcılık yaşıyoruz. Biz bu haksızlıkla mücadele etmek istiyoruz. Anayasamız din özgürlüğü tanıyor. Ama örneğin pratikte dinimize uygun şekilde kurban kesemiyoruz. Oysa İslam dini resmi din olarak kabul görmüyor. Biz tüm dinlerin eşitliğini ve diyaloğunu savunuyoruz. Bunun içinde yasal alanda dinler eşit olmalı.İslam, Almanya’ya aittir. Bunu bizzat Cumhurbaşkanı Christian Wulff söyledi. Başka politikacılarda buna katıldı. Şimdi bu söylemlerin içini doldurmak lazım. Evet, biz Müslüman Almanız. Devletimizden dinimize saygı talebimizden normal bir şey olamaz. Biz göçmenler için bir ayrıcalık değil, Alman vatandaşı Müslümanlar için eşitlik istiyoruz.” Partide sonradan Alman vatandaşlığını kazanan göçmenlerin yanı sıra doğma büyüme Alman olanların ve hatta Protestan ve Katoliklerin de bulunduğunu ifade eden Toka, “Hıristiyan değiliz ama bir Hıristiyan’ın dinini özgür bir şekilde yaşaması için canımızı veririz” dedi.Parti adına “Müslüman” kelimesi özellikle aldığını söylediklerini belirten Toka, “Seçim kampanyamızda insanlar parti adını ilk duyduklarında şaşırıyorlar. CDU’nun (Hıristiyan Demokrat Birlik) ne kadar normalse, MDU’nun da (Müslüman Demokrat Birlik) o kadar normal olduğunu anlattığımız zaman aldığımız tepkiler genelde olumlu. Tabii ki önyargıları yıkmak kolay değil, olumsuz tepki verenler de var” dedi.