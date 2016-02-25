Almanya'da mültecilerin sınır dışı edilmesini öngören paket onaylandı

Almanya’da Federal Parlamento uzun süredir tartışılan ve mültecilere yönelik önlemleri sertleştiren ve mültecileri daha hızlı bir şekilde sınırdışı edilmesini öngören '2. İltica Paketi'ni onayladı. Parlamento’da bugün görüşülen pakete 429 milletvekili evet, 147 milletvekili hayır oyu kullanırken, 4 vekil çekimser kaldı.

Zete'nin haberine göre, Almanya’da meclis, mülteci haklarını önemli ölçüde kısıtlayan ‘2. İltica Paketi’ni aylar süren tartışmaların ardından onayladı. Yeni yasa, mülteci adaylarının daha hızlı sınırdışı edilmesini öngörüyor.

Almanya’da meclis, mülteci haklarını önemli ölçüde kısıtlayan ‘2. İltica Paketi’ni aylar süren tartışmaların ardından onayladı. Yeni yasa, mülteci adaylarının daha hızlı sınırdışı edilmesini öngörüyor.

429 evet

Meclisteki oylamaya katılan 429 milletvekili “evet” oyu kullanırken, 147 vekil “hayır” dedi. Dört milletvikili ise çekimser yönde görüş bildirdi.

Oylamaya geçilmeden önce iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU-CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) milletvekilleri söz alarak 2. İltica Paketi’ni savunan konuşmalar yaptılar. Buna karşın muhalefet partileri tasarıyı eleştirdi.

Hükümet adına konuşan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz (SPD), yasada aile birleşiminin zorlaştırılmasını öngören maddenin çok az kişiyi olumsuz etkileceğini ileri sürdü.

Pakette neler var?

Pakete göre ‘geçici koruma‘ statüsündeki sığınmacıların yakın aile fertlerini yanlarına almak için Almanya’ya iltica başvurusu tarihinden itibaren iki yıl beklemesi gerekecek. Ancak Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da yaşayan aile fertlerinin kontenjanlar oluşturularak öncelikli olarak Almanya’ya getirilmesi öngörülüyor.

İltica Paketi, aralarında ‘güvenli ülkeler’den gelenlerin de bulunduğu belirli sığınmacı gruplarının ayrı kabul merkezlerine alınarak başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını da içeriyor. Sığınmacıların, barındıkları merkezlerden belli bir mesafe içinde kalmaları ve bu bölgenin dışına çıkamamaları anlamına gelen ‘ikamet zorunluluğu’nun daha sıkı kontrolü üzerinde de uzlaşıldı.

Eğitim görenler kalabilecek

İltica Paketi ayrıca sınır dışı işlemlerinde sağlık durumunu göz önünde bulunduran düzenlemeyi de sertleştiriyor. Buna göre artık sadece ölümcül tehlike içeren ağır hastalıklar durumunda sınır dışı ertelenebilecek..

Almanya’da eğitim görmeye başlamış sığınmacılara ise eğitimlerini tamamlamaları ve ardından iki yıl çalışabilmeleri imkanı tanınacak. Bu süre için sığınmacıya oturma izni garantisi verilecek.

İltica Paketi cuma günü Eyalet Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulacak. Paket burada onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilecek.

Kabul edilen yeni sığınmacı yasasının önemli başlıkları şöyle:

* Güvenli ülke olarak kabul edilen ülkelerden gelen sığınmacılar ayrı bir kampta tutulacak. Bunların işlemleri kısa sürede tamamlanarak, hızlı bir şekilde geri gönderilmeleri sağlanacak.

* Bu kamplarda kalan sığınmacılar, bağlı bulundukları yabancılar dairesinin sorumluluk alanı dışına çıkamayacak. Çıkmaları durumunda yardımlar kesilecek ve sığınma başvuruları hemen durdurulacak.

* İkinci derecede sığınma hakkı elde edenler iki yıl boyunca aile bireylerini yanlarına alamayacak.

* İstisnai olarak Suriye’den gelen sığınmacılar, Türkiye, Ürdün ya da Lübnan’daki kamplarda bulunan aile bireylerini alabilecek. Ancak bunun için Türkiye ile AB arasında üzerinde anlaşılan kontenjan uygulamasının yürürlüğe girmesi gerekecek.

* Sığınma hakkı elde eden ve uyum kurslarına katılacak olanlar aylık 10 euro katkı payı ödeyecek.

* Sınır dışı işlemleri kolaylaştırılacak. Sıradan sağlık raporlarıyla sınır dışı işlemi engellenemeyecek. Sadece ciddi hastalıklar ve rahatsızlıklar nedeniyle sınır dışı işlemi ertelenebilecek.

* Evrak eksikliği nedeniyle yapılamayan sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için eksik olan evraklar hızlıca temin edilecek.