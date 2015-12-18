Almanya'da mültecilere diploma desteği



İşletmeler ve meslek odaları BQ adlı internet sitesinde yabancı ülkelerden edinilen meslek diplomaları ve sertifikalarıyla ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Ayrıca söz konusu ülkelerdeki eğitim sistemleri ve yapılarıyla ilgili bilgiler de bu sitede mevcut. Şu sıralarda yoğun şekilde mülteci akınına uğrayan Almanya'da yeni gelenlerin mesleki durumlarındaki belirsizliği açığa kavuşturmak açısından site önem arz ediyor.

Sitenin içeriğini oluşturmakla görevli ekipten Daniel Wörndl aynı zamanda Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsü'nde çalışıyor. Wörndl, özellikle Suriye gibi savaşın hüküm sürdüğü ülkelerde eğitim sistemleriyle ilgili araştırma yapmanın zor olduğunu belirtiyor: "E-posta ya da telefonla irtibat kurduğumuz kişilerle bir süre sonra ilişkimiz kopuyor. Haftalarca haber alamıyoruz. Hatta bu kişilerin orada çalışmaya devam ettiğini, kaçıp kaçmadığnı bile bilmiyoruz."

'Alman firmalarının aradığı uzmanlar mevcut'

Wörndl ve ekibi tüm olumsuzluklara rağmen Suriye'deki 40 farklı meslekle ilgili eğitim programını elde edebildi. Bunlar arasında kalorifer ve elektrik tesisatçılığı da bulunuyor. Ve bu alanlarda Alman firmalarının eleman açığı var. Mülteciler arasında Alman firmalarının arayıp bulamadığı uzman elemanlar yeterince mevcut. Ama Almanya'da usta eleman olarak çalışmak sertifika sahibi olmayı gerektiriyor. O yüzden Suriyeli mülteciler Almanya'da diplomalarını tanıttıktan sonra mesleklerini icra edebilecek.

'17 dilde konuşuyoruz'

Bu bağlamda site sadece Suriyeliler için değil, diğer ülkelerden gelen sığınmacılar açısından da önemli. Nitekim 70 civarında ülkede verilen yaklaşık bin 500 mesleğin profili çıkarılmış durumda."Kültürel açıdan zengin ve karışık bir ekibiz. Çok farklı diller konuşuluyor. 17 dilde konuşarak bir çok ülke ile sorunsuz telefon ya da elekronik posta ile iletişim kurabiliyoruz."

Ödül motive ediyor

Ödülün kendilerini daha da motive ettiğini söyleyen Wörndl, şu sıralarda Afganistan, Pakistan ve Eritre ile ilgili bilgiler topladıklarını anlatıyor: "Hangi ülkelerden en çok başvurunun geldiğine, hangi ülkelerden iltica bsaşvurularının yoğun olduğuna ve kimlerin uzun süre kalma perspektifi bulunduğuna bakılıyor. Bu ölçüler çerçevesinde belirlenen ülkelerle ilgili meslek eğitimi konusunda araştırmalar yapılıyor."

Genelde yabancı diplomaların denklikleri yapılıyor. Bugüne kadar yapılan müracaatların sadece yüzde 4'ü reddedildi. Buna rağmen sorunlar yaşanıyor. Mesela dille ilgili. Çünkü salt meslek diplomasının olması, sağlıklı bir ileşitim için her zaman yeterli olmayabiliyor.